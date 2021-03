NATO, exerciții militare simultane în Marea Neagră și Marea Baltică: Avioane ale României, Franței și Spaniei s-au antrenat împreună în regiunea Mării Negre

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, salută prima livrare COVAX cu doze de vaccin anti-COVID-19 către Republica Moldova.

„O primă livrare COVAX de vaccinuri a sosit în această seară la Chișinău. 14.400 de vaccinuri vor fi date populației. Vor veni mai multe. Mă bucur că Echipa Europa, unul dintre ce mai mari contribuitori COVAX, poate face parte din acest exercițiu. Asta înseamnă solidaritate globală în acțiune”, a scris Ursula von der Leyen pe Twitter.

A first #COVAX delivery of vaccines arrived in Chișinău, Moldova 🇲🇩 tonight.

14.400 vaccines will be given to the population. More will come.

This is global solidarity in action.

I’m glad that #TeamEurope, one of COVAX’s biggest contributors, can be a part of this.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 4, 2021