NATO încheie contracte pentru muniție de artilerie în valoare de 1,2 mld. de dolari. Stoltenberg: Războiul Rusiei în Ucraina a devenit o bătălie pentru muniție

Premierul demisionar olandez Mark Rutte, aflat în pole-position pentru poziția de secretar general al NATO, este acuzat că “ascunde sub preș” informațiile nedorite din punct de vedere politic despre Israel, cum ar fi posibilele încălcări ale drepturilor omului, pentru a nu jigni Statele Unite și pentru a-și proteja perspectivele pentru viitorul său post de lider NATO, informează cotidianul batav NRC pe baza unei scrisori anonime pe care un grup de funcționari publici din Ministerul Afacerilor Externe a trimis-o Curții de Apel din Haga, potrivit Netherlands Times.

Publicată sub formă anonimă, scrisoarea a fost redactată de un grup de circa 20 de funcţionari şi diplomaţi critici faţă de poziţia oficială a guvernului olandez cu privire la ofensiva militară israeliană în Fâșia Gaza.

În acest document, Rutte este acuzat că a muşamalizat informaţii negative despre Israel şi se menţionează că “rolul jucat (în controlul comunicaţiilor) de Ministerul pentru Afaceri Generale (biroul lui Rutte) este extraordinar de notabil”, relatează și Agerpres.

Semnatarii scrisorii mai afirmă că au primit o solicitare în care erau întrebaţi : “Ce am putea spune astfel încât să pară că Israelul nu comite crime de război?”.

Potrivit oficialilor de la Ministerul Afacerilor Externe, Rutte urmează linia Statelor Unite privind Israelul pentru a-și proteja perspectivele de a-i succeda lui Jens Stoltenberg în funcția de secretar general al NATO. Aliații europeni au cu siguranță un cuvânt de spus în această numire, dar votul Casei Albe este decisiv.

În schimb, Ministerul Afacerilor Externe s-a declarat “indignat” de scrisoarea unor oficiali anonimi din instituție, calificând-o drept “extrem de rău intenționată” și “complet nepotrivită”. Potrivit ministerului, nu a primit niciodată solicitări de a spune ceva care să facă să pară că Israelul nu comite crime de război.

Rutte și miniștrii săi au vorbit de mai multe ori despre război, care a costat viața a aproximativ 24.000 de palestinieni și 1.200 de israelieni până în prezent, îndemnând Israelul să acționeze în conformitate cu statul de drept internațional.

Olanda nu a cerut niciodată o încetare a focului, limitându-se doar la apeluri pentru “pauze umanitare”.

Vineri, Rutte a postat despre o convorbire telefonică pe care a avut-o cu premierul israelian Benjamin Netanyahu pe X.

“Hamas trebuie să elibereze toți ostaticii cât mai curând posibil. În același timp, Israelul trebuie să reducă drastic nivelul de forță folosit în operațiunile sale, deoarece provoacă prea multe victime în rândul civililor nevinovați. De asemenea, Israelul trebuie să permită intrarea în Gaza a unui număr mult mai mare și mai rapid de ajutoare umanitare. Am discutat măsuri concrete pentru a face acest lucru posibil. Situația necesită o pauză umanitară imediată”, a declarat Rutte.

📞: I have just had a very frank conversation with @IsraeliPM Benjamin Netanyahu.

Hamas must release all of the hostages as soon as possible. At the same time, Israel must drastically reduce the level of force used in its operations, as it is causing too many casualties among…

— Mark Rutte (@MinPres) January 19, 2024