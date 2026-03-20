NATO își ajustează prezența în cadrul misiunii din Irak din motive de securitate

NATO a anunțat vineri că își „ajustează” prezența în cadrul misiunii sale din Irak, în contextul deteriorării situației de securitate generate de războiul din Orientul Mijlociu, după ce autoritățile de la Bagdad au vorbit despre o retragere temporară a personalului, relatează AFP, preluat de Agerpres.

Purtătoarea de cuvânt a Alianței, Allison Hart, a confirmat modificarea dispozitivului, fără a oferi detalii suplimentare din rațiuni de securitate.

„Putem să confirmăm că ne ajustăm dispozitivul în cadrul Misiunii NATO în Irak (…). Securitatea personalului nostru este primordială”, a declarat Hart. „NATO colaborează îndeaproape cu aliații și partenerii în gestionarea situației”, a adăugat ea.

Anterior, doi oficiali irakieni din domeniul securității au declarat pentru AFP că misiunea NATO, care oferă asistență și consiliere forțelor irakiene în lupta împotriva grupărilor jihadiste, și-a retras temporar efectivele.

„Este o retragere temporară. Sunt îngrijorați din cauza situației”, a afirmat unul dintre aceștia, sub protecția anonimatului.

O a doua sursă a susținut că „întreaga misiune a NATO s-a retras”, cu excepția unui contingent redus rămas pe teren.

Misiunea NATO în Irak, lansată în 2018, numără câteva sute de membri și este desfășurată la o bază militară din centrul Bagdadului, în apropierea ambasadei SUA, care a fost vizată în mod repetat de atacuri ale unor facțiuni pro-iraniene, pe fondul tensiunilor regionale.