NATO își consolidează misiunea de menținere a păcii din Kosovo cu 200 de militari britanici

Regele britanic Charles al III-lea a propus joi, de la tribuna Senatului francez, ca Franţa şi Marea Britanie să se angajeze într-un “Acord pentru Durabilitate” pentru a răspunde “mai eficient la urgenţa globală în materie de climă şi biodiversitate”.

Inspirat de Antanta Cordială, un text semnat în 1904 de cele două ţări pentru a soluţiona diferendele lor foarte puternice la acea vreme, regele britanic a justificat aceasta iniţiativă în numele “exemplului trecutului” pentru a “face faţă provocărilor imense ale lumii care ne înconjoară”, într-un discurs pronunţat atât în limba franceză, cât şi în engleză.

El a călcat pe urmele mamei sale, regina Elisabeta a II-a, adresându-se parlamentarilor din camera superioară a Parlamentului francez cu un discurs în care a cerut întărirea legăturilor pentru a contribui la abordarea provocărilor de mediu ale lumii, relatează France 24.

Aflat în Franța pentru o vizită de stat de trei zile, Charles s-a concentrat pe un mesaj de unitate dintre Franța și Marea Britanie, care s-a încheiat cu un angajament personal de a consolida ceea ce el a descris drept relația “indispensabilă” dintre cele două țări în timpul său ca monarh.

“Pentru timpul care mi se acordă ca rege, mă angajez să fac tot ce pot pentru a consolida relația indispensabilă dintre Regatul Unit și Franța”, a spus el.

