NATO își va adapta măsurile de descurajare și apărare în funcție de evoluția situației din Marea Neagră, transmite Mark Rutte

NATO își va adapta măsurile de apărare în funcție de evoluția situației de securitate din regiunea Mării Negre, după ultimele atacuri asupra navelor comerciale, a declarat marți secretarul general al Alianței Nord-Atlantice, Mark Rutte.

„Am discutat cu premierul bulgar despre cele mai recente atacuri asupra navelor comerciale din Marea Neagră. NATO va continua să colaboreze îndeaproape cu aliații săi din regiunea Mării Negre. Ne-am consolidat deja dispozitivul de apărare pe flancul estic și vom continua să monitorizăm situația de securitate, adaptând, după caz, măsurile de descurajare și apărare”, a scris Rutte, pe X.

I spoke with Bulgarian PM @RumenRadevPM about the latest attacks on commercial shipping in the Black Sea. NATO will continue to work closely with our Allies in the Black Sea. We have already strengthened our posture along the eastern flank and will continue to monitor the security environment, adjusting our deterrence and defence posture as needed — Mark Rutte (@SecGenNATO) October 13, 2026

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Două nave au fost lovite în largul coastelor Bulgariei, una dintre ele în urma unui atac cu drone, a declarat marți prim-ministrul Rumen Radev, la o săptămână după un incident similar, informează Euronews.

Radev a scris pe rețelele sociale că o navă de marfă aparținând Ucrainei a fost „lovită de trei drone aeriene”, iar la scurt timp după aceea o altă navă a fost lovită și s-a scufundat.

El a declarat că intenționează să-l convoace pe ambasadorul rus în legătură cu aceste atacuri „inacceptabile”.

Comandantul suprem al forțelor aliate ale NATO în Europa, generalul american Alexus Grynkewich, a prezentat luni, la Forumul de Securitate de la Varșovia, „Teoria victoriei” a Alianței, un plan militar menit să „blocheze, să oprească și să zdrobească” orice atac asupra teritoriului aliat, îndeosebi pe fondul avertismentelor că Rusia ar putea recurge la un astfel de gest.

Generalul a subliniat că un conflict nu este „nici iminent, nici inevitabil”, dar a avertizat că NATO este pregătită să răspundă decisiv oricărei agresiuni.