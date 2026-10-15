NATO își va adapta poziția de apărare în Marea Neagră în funcție de necesități, îi asigură Rutte pe Nicușor Dan și Radev după atacurile asupra navelor comerciale

Corespondență din Bruxelles

NATO va continua să colaboreze strâns cu aliații din Marea Neagră, adaptându-și poziția de descurajare și apărare în funcție de necesități, a transmis, joi, secretarul general al NATO, Mark Rutte, după o întrevedere cu președintele român Nicușor Dan și premierul bulgar Rumen Radev.

Contextul pentru întâlnirea trilaterală este marcat de o succesiune de incidente cu drone și nave comerciale în Marea Neagră, atât în largul Bulgariei, cât și în apropierea portului Sulina, în apele teritoriale ale României.

Potrivit lui Mark Rutte, întâlnirea a fost una “fructuoasă” și a vizat securitatea în Marea Neagră și cele mai recente atacuri asupra navelor comerciale.

“NATO și-a consolidat poziția de-a lungul flancului estic, inclusiv prin sporirea capacităților de combatere a dronelor. NATO va continua să colaboreze strâns cu aliații noștri din Marea Neagră, adaptându-și poziția de descurajare și apărare în funcție de necesități”, a subliniat secretarul general al Alianței.

Good meeting with 🇧🇬 Bulgarian PM @RumenRadevPM and 🇷🇴 Romanian President @NicusorDanRO about security in the Black Sea & the latest attacks on commercial shipping. NATO has strengthened our posture along the eastern flank including with increasing counter-drone capabilities. NATO will continue to work closely with our Allies in the Black Sea, adjusting our deterrence and defence posture as needed — Mark Rutte (@SecGenNATO) October 15, 2026

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Evenimentele au amplificat preocupările privind siguranța navigației comerciale și riscurile de extindere a efectelor războiului din Ucraina asupra statelor riverane care sunt aliați NATO.

Pe 13 octombrie, Nava Chelsea 3, sub pavilion maltez și cu armator ucrainean, a fost lovită de drone în largul coastei bulgare. Toți cei 15 membri ai echipajului au fost evacuați, iar cinci au primit îngrijiri medicale pentru răni ușoare.

O a doua navă, HS Dignity, s-a scufundat după un atac în apropiere de Krapets. Unsprezece membri ai echipajului erau dați dispăruți, iar operațiunile de căutare și salvare au continuat.