NATO își va adapta poziția de apărare în Marea Neagră în funcție de necesități, îi asigură Rutte pe Nicușor Dan și Radev după atacurile asupra navelor comerciale

ROMÂNIASECURITATENATO
Robert Lupițu
Autor: Robert Lupițu
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© NATO
Corespondență din Bruxelles

NATO va continua să colaboreze strâns cu aliații din Marea Neagră, adaptându-și poziția de descurajare și apărare în funcție de necesități, a transmis, joi, secretarul general al NATO, Mark Rutte, după o întrevedere cu președintele român Nicușor Dan și premierul bulgar Rumen Radev.

Contextul pentru întâlnirea trilaterală este marcat de o succesiune de incidente cu drone și nave comerciale în Marea Neagră, atât în largul Bulgariei, cât și în apropierea portului Sulina, în apele teritoriale ale României.

Potrivit lui Mark Rutte, întâlnirea a fost una “fructuoasă” și a vizat securitatea în Marea Neagră și cele mai recente atacuri asupra navelor comerciale.

“NATO și-a consolidat poziția de-a lungul flancului estic, inclusiv prin sporirea capacităților de combatere a dronelor. NATO va continua să colaboreze strâns cu aliații noștri din Marea Neagră, adaptându-și poziția de descurajare și apărare în funcție de necesități”, a subliniat secretarul general al Alianței.

 

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Evenimentele au amplificat preocupările privind siguranța navigației comerciale și riscurile de extindere a efectelor războiului din Ucraina asupra statelor riverane care sunt aliați NATO.

Pe 13 octombrie, Nava Chelsea 3, sub pavilion maltez și cu armator ucrainean, a fost lovită de drone în largul coastei bulgare. Toți cei 15 membri ai echipajului au fost evacuați, iar cinci au primit îngrijiri medicale pentru răni ușoare.

O a doua navă, HS Dignity, s-a scufundat după un atac în apropiere de Krapets. Unsprezece membri ai echipajului erau dați dispăruți, iar operațiunile de căutare și salvare au continuat.

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Robert Lupițu
Robert Lupițuhttp://www.caleaeuropeana.ro
Robert Lupițu este redactor-șef, specialist în relații internaționale, jurnalist în afaceri europene și NATO. Robert este laureat al concursului ”Reporter și Blogger European” la categoria Editorial și co-autor al volumelor ”România transatlantică” și ”100 de pași pentru o cetățenie europeană activă”. Face parte din Global Shapers Community, o inițiativă World Economic Forum. Din 2019, Robert este membru al programului #TT27 Leadership Academy organizat de European Political Strategy Center, think tank-ul Comisiei Europene.

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