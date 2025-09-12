NATO lansează astăzi operațiunea „Santinela Estică” după incursiunea dronelor rusești în Polonia pentru a întări flancul estic al Alianței

NATO a anunțat vineri seara lansarea unei noi misiuni majore de descurajare și apărare pe flancul estic, după ce pe 10 septembrie „numeroase drone rusești au încălcat spațiul aerian al Poloniei”, potrivit secretarului general Mark Rutte. Operațiunea, denumită „Santinela Estică” („Eastern Sentry”), va mobiliza resurse militare din mai multe state aliate, inclusiv Danemarca, Franța, Marea Britanie și Germania, și va începe chiar în această noapte.

„Aceasta a fost cea mai mare concentrare de încălcări ale spațiului aerian NATO pe care am văzut-o, dar nu a fost un incident izolat”, a declarat Rutte, amintind că episoade similare au fost raportate și în România, Estonia, Letonia și Lituania. El a avertizat că „imprudența Rusiei în aer de-a lungul flancului nostru estic este în creștere” și a subliniat că NATO „este mereu pregătită să își apere teritoriul”.

Comandantul Suprem al Forțelor Aliate în Europa, generalul Alexus Grynkewich, a confirmat că a emis ordinul de începere imediată a operațiunii. „Deși atenția noastră imediată este pe Polonia, această situație depășește granițele unei singure națiuni. NATO va continua să apere fiecare centimetru din teritoriul său”, a spus acesta, precizând că noua misiune va aduce o „abordare proaspătă” în fața unei amenințări de o amploare fără precedent.

Grynkewich a anunțat desfășurarea de avioane Rafale franceze, F-16 daneze și noi capacități de apărare antiaeriană terestră, elemente care vor necesita „un nou design defensiv”. El a adăugat că din experiența Ucrainei vor fi extrase lecții privind utilizarea senzorilor și a armelor cinetice și non-cinetice, în contextul discuțiilor privind un posibil „zid de drone” la nivel european.

Întrebat dacă incursiunea dronelor rusești în Polonia a fost intenționată, Rutte a evitat să dea un răspuns clar, spunând că evaluările sunt în desfășurare. „Indiferent dacă acțiunile Rusiei au fost deliberate sau nu, ele au fost oricum imprudente și inacceptabile”, a subliniat el.

Liderii NATO au transmis că reacția rapidă de la începutul săptămânii și lansarea „Santinelei Estice” sunt menite să transmită un semnal ferm că Alianța este pregătită să răspundă oricărei provocări și să consolideze apărarea colectivă pe flancul estic.