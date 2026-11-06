NATO lansează o platformă de tip „e-commerce” pentru achiziția de echipamente antidrone de către statele membre

NATO a anunțat joi lansarea unei platforme comune care va permite celor 32 de state membre să se doteze mai rapid și mai eficient cu sisteme antidrone, pe fondul creșterii numărului de incidente cu drone în Europa, transmite AFP, potrivit Agerpres.

„Ideea este de a propune un fel de experiență de tip e-commerce pentru achiziționarea, printr-un sistem foarte simplu”, a acestor mijloace antidrone, a explicat în fața presei Claudio Palestini, șeful Diviziei Inovație a NATO.

Bazându-se pe expertiza sa, NATO a lansat apeluri de oferte pentru a selecta cele mai eficiente și mai puțin costisitoare echipamente înainte de a le prezenta membrilor săi.

Au fost primite 80 de oferte și au fost semnate 16 contracte cu cinci companii din domeniul industriei de apărare: Alta Ares (start-up francez), Quantum Systems (Germania), Northrop Grumman și Axon (SUA), OSL Technology (Marea Britanie).

Produsele lor, toate selectate după o fază de evaluare de câteva luni, sunt acum disponibile pentru cele 32 de state membre NATO pentru cumpărare sau leasing pe termen lung.

Aceste echipamente sunt destinate protecției frontierelor sau altor locuri strategice, și oferă soluții diferite: bruiaj, utilizarea dronelor interceptoare sau chiar a altor tipuri de armament (artilerie etc.).

Fiecare dintre aceste capacități costă între 1,6 milioane de euro și 25 de milioane de euro, a precizat NATO.

La summitul de la Haga din 2025, statele NATO s-au angajat să aloce cel puțin 40 de miliarde de dolari (aproximativ 37 de miliarde de euro) pe parcursul a cinci ani pentru a-și consolida capacitățile antidrone.

Lituania, Letonia și Estonia se confruntă în mod regulat cu intruziuni ale dronelor pe teritoriile lor. Polonia și România au fost, de asemenea, victime ale unor astfel de intruziuni.