NATO: Norvegia denunță trei încălcări ale spațiului său aerian de către Rusia în acest an și cere explicații Moscovei

Norvegia a confirmat marți, 23 septembrie, că avioane militare rusești au pătruns de trei ori în spațiul său aerian în 2025, după o perioadă de zece ani fără incidente similare. Autoritățile de la Oslo au informat parlamentul și aliații din NATO și au cerut explicații oficiale Rusiei, potrivit unui comunicat.

„Rusia a încălcat spațiul aerian norvegian de trei ori anul acesta. Incidentele din Norvegia sunt mai puțin grave ca locație și durată decât cele din Estonia, Polonia și România. Totuși, rămân incidente serioase”, a declarat premierul Jonas Gahr Støre.

Cele trei incidente au avut loc la 25 aprilie, 24 iulie și 18 august, implicând avioane rusești de tip SU-24, L-410 Turbolet și SU-33. Acestea au pătruns între unu și patru minute în spațiul aerian norvegian, două dintre cazuri fiind înregistrate la nord-est de Vardø, iar unul deasupra unei zone nelocuite din Finnmark, la frontiera estică.

„Indiferent dacă aceste încălcări au fost intenționate sau rezultatul unor erori de navigație, ele nu sunt acceptabile și am transmis acest lucru autorităților ruse. Chiar și dacă au fost erori, Rusia operează cu o marjă de eroare prea mică și are responsabilitatea să acționeze astfel încât să prevină neînțelegerile și greșelile. Dacă Rusia a încălcat în mod intenționat spațiul aerian al mai multor țări, atunci situația este într-adevăr una foarte gravă”, a subliniat ministrul norvegian de Externe, Espen Barth Eide.

Tot marți, aliații NATO au emis o declarație comună prin care au condamnat încălcările spațiului aerian din Estonia, Polonia și România, menționând că și alte state, inclusiv Norvegia, Finlanda, Letonia și Lituania, s-au confruntat cu incidente similare.

Consiliul Nord-Atlantic s-a întrunit în această dimineață la solicitarea Estoniei, în baza Articolului 4 al Tratatului de la Washington, după ce trei avioane de luptă rusești au încălcat spațiul aerian al Estoniei pe 19 septembrie. Alianța consideră incidentul parte a unui tipar mai larg de „comportament din ce în ce mai iresponsabil” al Rusiei.

Este pentru a doua oară în două săptămâni când Consiliul Nord-Atlantic s-a întrunit în baza Articolului 4. La 10 septembrie, Consiliul a desfășurat consultări ca răspuns la încălcarea pe scară largă a spațiului aerian polonez de către drone rusești.

Alianța a avertizat Rusia că „poartă întreaga responsabilitate” pentru acțiuni de escaladare care pun vieți în pericol și a subliniat că reacția sa va rămâne fermă: „Aliații vor utiliza, în conformitate cu dreptul internațional, toate instrumentele militare și non-militare necesare pentru a ne apăra și pentru a descuraja toate amenințările, din toate direcțiile. Vom continua să răspundem în modul, la momentul și în domeniul care rămân la alegerea noastră. Angajamentul nostru față de Articolul 5 este de neclintit”, se precizează în declarația comună.