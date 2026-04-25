NATO, pe fondul speculațiilor privind Spania: „Tratatul fondator al Alianței nu cuprinde niciun articol referitor la suspendarea sau excluderea vreunui stat membru”

Alianța Nord-Atlantică a transmis vineri că tratatul său fondator nu include prevederi privind suspendarea sau excluderea unui stat membru, reacție apărută după informațiile despre un presupus e-mail intern al Pentagonului care ar sugera o astfel de posibilitate în cazul Spaniei, relatează EFE, preluat de Agerpres.

Un purtător de cuvânt al NATO a subliniat că „tratatul fondator al Alianței nu cuprinde niciun articol referitor la suspendarea sau excluderea vreunui stat membru”.

Documentul de bază al NATO, cunoscut drept Tratatul Atlanticului de Nord sau Tratatul de la Washington, stabilește doar proceduri pentru aderarea de noi membri și pentru retragerea voluntară a unui stat, fără a prevedea mecanisme de sancționare prin suspendare sau excludere.

Reacția vine după ce Reuters a relatat despre existența unui e-mail intern al Departamentului american al Apărării care ar indica faptul că administrația președintelui Donald Trump ar analiza opțiunea suspendării Spaniei din NATO, pe fondul refuzului Madridului de a sprijini SUA în conflictul cu Iranul.

Guvernul spaniol condus de premierul Pedro Sánchez a transmis că nu este îngrijorat de aceste informații, subliniind că tratatul nu permite o astfel de măsură și reafirmând angajamentul țării față de apărarea colectivă. Liderul de la Madrid a minimalizat subiectul în declarații acordate presei în marja summitului UE din Cipru.

Tensiunile dintre Washington și Madrid s-au accentuat după ce Spania a fost singurul stat membru NATO care a refuzat solicitarea președintelui american de a crește, în perspectivă, bugetul apărării la 5% din PIB. În același timp, guvernul spaniol s-a numărat printre cei mai vocali critici ai operațiunilor militare lansate de SUA și Israel împotriva Iranului.

În acest context, autoritățile spaniole au închis spațiul aerian pentru avioanele americane implicate în atacuri și au interzis utilizarea bazelor militare comune din sudul țării, ceea ce a determinat relocarea unor aeronave de realimentare ale SUA către alte baze europene.

Președintele american a amenințat Spania cu represalii comerciale, însă aplicarea unor astfel de măsuri este complicată, având în vedere că Spania este stat membru al Uniunii Europene, iar relațiile comerciale sunt reglementate la nivel european.