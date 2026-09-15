NATO rămâne „vigilentă, hotărâtă și pregătită”, subliniază ministrul lituanian de Externe după ce avioanele Alianței au doborât o dronă deasupra țării baltice

NATO rămâne „vigilentă, hotărâtă și pregătită”, a declarat marți ministrul de externe al Lituaniei, după ce un avion de vânătoare al Alianței a distrus o dronă care a pătruns în spațiul aerian al țării dinspre Belarus — cel mai recent incident dintr-o serie de incursiuni aeriene care pun la încercare granița de est a Alianței cu Rusia, informează Euronews.

Potrivit lui Budrys, interceptarea în timp util a fost posibilă datorită eficienței apărării colective. În context, a mulțumit aliaților a căror prezență aeriană, a spus el, protejează spațiul aerian al țărilor baltice și consolidează securitatea regională.

A drone that violated Lithuania’s airspace tonight was swiftly shot down by #NATO fighter jets. Sincere thanks to our Allies, whose presence helps protect our skies and strengthens our security. This is best example of Allied unity and resolve in action – sending a clear message… — Kęstutis Budrys (@BudrysKestutis) September 14, 2026

Însă mesajul are rezonanță dincolo de Vilnius: pe măsură ce războiul Rusiei împotriva Ucrainei se prelungește, statele membre din estul Alianței tratează din ce în ce mai mult încălcările spațiului aerian — intenționate sau nu — ca pe niște teste ale hotărârii NATO, iar reacția de marți a fost prezentată ca o dovadă că sistemul funcționează.

Președintele Gitanas Nauseda a confirmat incidentul pe rețelele sociale, precizând că drona a fost distrusă.

„O dronă care tocmai a pătruns în spațiul aerian al Lituaniei a fost distrusă de avioane de vânătoare ale NATO”, a scris Gitanas Nauseda într-o postare pe X.

A drone that just entered Lithuanian airspace was destroyed by NATO fighter jets. I thank Allied personnel for their swift response. With Russia intensifying its aggression against Ukraine, such readiness is vital for our region. Together with our NATO Allies, Lithuania will… — Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) September 14, 2026

„În contextul în care Rusia își intensifică agresiunea împotriva Ucrainei, o astfel de pregătire este vitală pentru regiunea noastră”, a adăugat el.

Centrul Național de Gestionare a Crizelor din Lituania a declarat că drona a intrat din Belarus, a traversat zonele Lentvaris și Trakai îndreptându-se spre vest și s-a prăbușit într-o zonă rurală lângă satul Pratkūnai, din județul Kaunas — aceasta fiind prima dată când o dronă a fost doborâtă deasupra teritoriului lituanian.

Moscova nu a comentat incidentul.

Incidentul nu a fost unul izolat. Câteva ore mai târziu, Polonia a anunțat că a declanșat propriile „operațiuni aeriene”, invocând prezența unor drone rusești cu motor cu reacție care atacau teritoriul ucrainean în apropierea granițelor sale.

Varșovia a descris măsurile ca fiind preventive, menite să asigure securitatea spațiului aerian în regiunile adiacente zonei de conflict — un semn că vigilența se extinde mult dincolo de statele baltice.

Lituania, Letonia și Estonia au semnalat incursiuni repetate ale dronelor de la începutul invaziei pe scară largă a Rusiei în Ucraina, în 2022, însă interceptările efectuate de aeronavele NATO rămân suficient de rare încât să atragă atenția.

Misiunea de patrulare aeriană a Alianței a doborât o dronă ucraineană care a pătruns în spațiul aerian estonian în luna mai — prima astfel de interceptare de la începutul războiului.