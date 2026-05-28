NATO restructurează apărarea în regiunea baltică în fața amenințărilor Rusiei: Un corp de armată germano-olandez va prelua comanda forțelor aliate în Estonia și Letonia

SECURITATENATO
Robert Lupițu
Autor: Robert Lupițu
de citit in1 min.
© NATO

Un corp de armată mixt germano-olandez va prelua în cursul acestui an comanda forțelor terestre ale NATO din Estonia și Letonia, într-o mișcare menită să consolideze flancul estic al Alianței Nord-Atlantice în fața amenințărilor venite dinspre Rusia, au transmis joi Germania și Țările de Jos, potrivit Reuters.

Așa-numitul Corp 1 germano-olandez (1GNC), cu sediul în orașul german Munster, urmează să devină până la jumătatea anului 2026 un cartier general tactic al NATO pentru regiune, iar Alianța va oficializa noua structură în această vară, precizează sursa citată, conform Agerpres.

În prezent, forțele NATO din cele trei state baltice — Estonia, Letonia și Lituania — precum și cele din nordul Poloniei se află sub comanda unui singur comandament multinațional situat în orașul polonez Szczecin.

Potrivit unui oficial militar citat de Reuters, noua structură va permite Alianței să mobilizeze forțe „în masă și în mod rapid”, răspunzând astfel vulnerabilităților generate de adâncimea strategică limitată a regiunii baltice.

„Desfășurarea unui comandament tactic suplimentar în regiune consolidează coerența în cadrul NATO și contribuie la descurajarea Rusiei”, au transmis ministerele apărării din Germania și Țările de Jos într-o declarație comună.

Ministrul olandez al apărării, Dilan Yeșilgöz, a afirmat că unitatea militară mixtă „s-a pregătit temeinic” pentru noul rol, amintind de vizita efectuată în luna martie la sediul corpului de armată.

Decizia vine în urma acordurilor convenite la summitul NATO din 2025 de la Haga și continuă implementarea Modelului de Forțe NATO prezentat la summitul Alianței de la Vilnius din 2023, care prevede desfășurarea unui număr mai mare de trupe într-un timp de reacție mai scurt pentru întărirea apărării colective pe flancul estic.

Ultimele Articole

Concrete & Design Solutions

Concrete-Design-Solutions

INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”

Din aceeași categorie

Articolul precedent
Ungaria este pe punctul de a încheia un acord cu UE pentru deblocarea fondurilor europene, afirmă premierul Peter Magyar
Ungaria este pe punctul de a încheia un acord cu UE pentru deblocarea fondurilor europene, afirmă premierul Peter Magyar
Articolul următor
Facilitatea pentru Ucraina: Consiliul UE aprobă a șaptea tranșă de aproape 2,8 miliarde de euro pentru Kiev
Facilitatea pentru Ucraina: Consiliul UE aprobă a șaptea tranșă de aproape 2,8 miliarde de euro pentru Kiev
Robert Lupițu
Robert Lupițuhttp://www.caleaeuropeana.ro
Robert Lupițu este redactor-șef, specialist în relații internaționale, jurnalist în afaceri europene și NATO. Robert este laureat al concursului ”Reporter și Blogger European” la categoria Editorial și co-autor al volumelor ”România transatlantică” și ”100 de pași pentru o cetățenie europeană activă”. Face parte din Global Shapers Community, o inițiativă World Economic Forum. Din 2019, Robert este membru al programului #TT27 Leadership Academy organizat de European Political Strategy Center, think tank-ul Comisiei Europene.

Articole Populare