NATO restructurează apărarea în regiunea baltică în fața amenințărilor Rusiei: Un corp de armată germano-olandez va prelua comanda forțelor aliate în Estonia și Letonia

Un corp de armată mixt germano-olandez va prelua în cursul acestui an comanda forțelor terestre ale NATO din Estonia și Letonia, într-o mișcare menită să consolideze flancul estic al Alianței Nord-Atlantice în fața amenințărilor venite dinspre Rusia, au transmis joi Germania și Țările de Jos, potrivit Reuters.

Așa-numitul Corp 1 germano-olandez (1GNC), cu sediul în orașul german Munster, urmează să devină până la jumătatea anului 2026 un cartier general tactic al NATO pentru regiune, iar Alianța va oficializa noua structură în această vară, precizează sursa citată, conform Agerpres.

În prezent, forțele NATO din cele trei state baltice — Estonia, Letonia și Lituania — precum și cele din nordul Poloniei se află sub comanda unui singur comandament multinațional situat în orașul polonez Szczecin.

Potrivit unui oficial militar citat de Reuters, noua structură va permite Alianței să mobilizeze forțe „în masă și în mod rapid”, răspunzând astfel vulnerabilităților generate de adâncimea strategică limitată a regiunii baltice.

„Desfășurarea unui comandament tactic suplimentar în regiune consolidează coerența în cadrul NATO și contribuie la descurajarea Rusiei”, au transmis ministerele apărării din Germania și Țările de Jos într-o declarație comună.

Ministrul olandez al apărării, Dilan Yeșilgöz, a afirmat că unitatea militară mixtă „s-a pregătit temeinic” pentru noul rol, amintind de vizita efectuată în luna martie la sediul corpului de armată.

Decizia vine în urma acordurilor convenite la summitul NATO din 2025 de la Haga și continuă implementarea Modelului de Forțe NATO prezentat la summitul Alianței de la Vilnius din 2023, care prevede desfășurarea unui număr mai mare de trupe într-un timp de reacție mai scurt pentru întărirea apărării colective pe flancul estic.