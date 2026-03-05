NATO și-a consolidat “postura” de apărare împotriva rachetelor balistice: Ea “va rămâne la nivel ridicat cât timp atacurile oarbe ale Iranului continuă”

SECURITATENATO
Robert Lupițu
Autor: Robert Lupițu
de citit in2 min.
© NATO/ Flickr

NATO și-a consolidat „postura” de apărare împotriva rachetelor balistice la nivelul întregii Alianțe Nord-Atlantice, a anunțat pe platforma X purtătorul de cuvânt al Comandamentului Suprem al Forțelor Aliate în Europa, colonelul Martin O’Donnell.

El a precizat că nivelul de alertă va rămâne ridicat în contextul tensiunilor actuale. „Postura va rămâne la acest nivel ridicat atât timp cât atacurile oarbe ale Iranului continuă”, a declarat O’Donnell.

Potrivit oficialului NATO, Alianța a testat deja capacitatea de reacție a sistemelor sale de apărare antirachetă. El a afirmat că miercuri NATO a „executat perfect” apărarea sa antirachetă în Turcia.

„În mai puțin de 10 minute, membrii serviciilor NATO au identificat o amenințare pentru aliați, o rachetă balistică, au confirmat traiectoria ei, au alertat sistemele de apărare antirachetă cu bază terestră și maritimă și au lansat un interceptor pentru a împiedica amenințarea și a proteja teritoriul nostru și populația lui”, a explicat reprezentantul Alianței.

Anterior, secretarul general al NATO, Mark Rutte, afirmase că Alianța Nord-Atlantică nu intenționează să activeze Articolul 5 din Tratatul Nord-Atlantic în urma atacului cu rachetă balistică în Turcia, întrucât există temeri că o astfel de decizie ar putea implica NATO în războiul dintre United States și Iran.

Rutte nu a oferit însă detalii suplimentare atunci când a fost întrebat despre postura de apărare a Alianței, dar a abordat întrebările privind clauza de apărare reciprocă a NATO, cunoscută sub numele de Articolul 5, care stipulează că un atac asupra unui membru este considerat un atac asupra tuturor.

„Din motive întemeiate, vom rămâne întotdeauna foarte ambigui în privința momentului în care este activat Articolul 5”, a spus Rutte. „Păstrăm această ambiguitate deoarece nu vrem să îi facem pe dușmanii sau adversarii noștri mai înțelepți”, a indicat secretarul general al NATO.

El a adăugat că, dacă Articolul 5 ar fi invocat, Alianța ar face imediat acest lucru clar. Până atunci, a spus el, ambiguitatea este intenționată și menită să îi determine pe adversari să cântărească atent riscurile unui atac asupra intereselor NATO.

În ceea ce privește apărarea împotriva rachetelor balistice, președintele Nicușor Dan a afirmat joi că cetățenii români sunt “absolut protejați” de sistemul NATO antirachetă de apărare împotriva rachetelor balistice de la Deveselu.

Întrebat de CaleaEuropeană.ro care sunt riscurile de securitate asupra bazelor militare și cât de protejați trebuie să se simtă cetățenii români de sistemul antirachetă al SUA și NATO de la Deveselu, șeful statului a subliniat că nu este niciun motiv de îngrijorare pentru țara noastră.

Românii trebuie să se simtă “absolut protejați”, a spus președintele, adăugând că “nu există niciun motiv de îngrijolare în acest moment”.

“Evident că în contextul de escaladare în zona Golfului s-a ridicat gradul de alertă în bazele militare americane peste tot în lume. Dar asta este tot. Nu există niciun motiv de îngrijorare”, a completat el.

Top 5 în această săptămână

Concrete & Design Solutions

Concrete-Design-Solutions

INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”

Postări Conexe

Articolul precedent
Parteneriatul strategic România-Polonia, un “pilon vital al stabilității europene”, afirmă Nicușor Dan după întâlnirea cu Donald Tusk
Parteneriatul strategic România-Polonia, un “pilon vital al stabilității europene”, afirmă Nicușor Dan după întâlnirea cu Donald Tusk
Articolul următor
SUA au solicitat Ucrainei “sprijin specific” împotriva dronelor iraniene “Shahed”, anunță Zelenski
SUA au solicitat Ucrainei “sprijin specific” împotriva dronelor iraniene “Shahed”, anunță Zelenski
Robert Lupițu
Robert Lupițuhttp://www.caleaeuropeana.ro
Robert Lupițu este redactor-șef, specialist în relații internaționale, jurnalist în afaceri europene și NATO. Robert este laureat al concursului ”Reporter și Blogger European” la categoria Editorial și co-autor al volumelor ”România transatlantică” și ”100 de pași pentru o cetățenie europeană activă”. Face parte din Global Shapers Community, o inițiativă World Economic Forum, și este Young Strategic Leader în cadrul inițiativelor The Aspen Institute. Din 2019, Robert este membru al programului #TT27 Leadership Academy organizat de European Political Strategy Center, think tank-ul Comisiei Europene.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Articole Populare