NATO și-a consolidat “postura” de apărare împotriva rachetelor balistice: Ea “va rămâne la nivel ridicat cât timp atacurile oarbe ale Iranului continuă”

NATO și-a consolidat „postura” de apărare împotriva rachetelor balistice la nivelul întregii Alianțe Nord-Atlantice, a anunțat pe platforma X purtătorul de cuvânt al Comandamentului Suprem al Forțelor Aliate în Europa, colonelul Martin O’Donnell.

El a precizat că nivelul de alertă va rămâne ridicat în contextul tensiunilor actuale. „Postura va rămâne la acest nivel ridicat atât timp cât atacurile oarbe ale Iranului continuă”, a declarat O’Donnell.

Potrivit oficialului NATO, Alianța a testat deja capacitatea de reacție a sistemelor sale de apărare antirachetă. El a afirmat că miercuri NATO a „executat perfect” apărarea sa antirachetă în Turcia.

„În mai puțin de 10 minute, membrii serviciilor NATO au identificat o amenințare pentru aliați, o rachetă balistică, au confirmat traiectoria ei, au alertat sistemele de apărare antirachetă cu bază terestră și maritimă și au lansat un interceptor pentru a împiedica amenințarea și a proteja teritoriul nostru și populația lui”, a explicat reprezentantul Alianței.

Following recent events, NATO increased its Alliance-wide ballistic missile defence posture. Read the full statement below. pic.twitter.com/dEuWU1qNea — SHAPE – NATO Allied Command Operations (@SHAPE_NATO) March 5, 2026

Anterior, secretarul general al NATO, Mark Rutte, afirmase că Alianța Nord-Atlantică nu intenționează să activeze Articolul 5 din Tratatul Nord-Atlantic în urma atacului cu rachetă balistică în Turcia, întrucât există temeri că o astfel de decizie ar putea implica NATO în războiul dintre United States și Iran.

Rutte nu a oferit însă detalii suplimentare atunci când a fost întrebat despre postura de apărare a Alianței, dar a abordat întrebările privind clauza de apărare reciprocă a NATO, cunoscută sub numele de Articolul 5, care stipulează că un atac asupra unui membru este considerat un atac asupra tuturor.

„Din motive întemeiate, vom rămâne întotdeauna foarte ambigui în privința momentului în care este activat Articolul 5”, a spus Rutte. „Păstrăm această ambiguitate deoarece nu vrem să îi facem pe dușmanii sau adversarii noștri mai înțelepți”, a indicat secretarul general al NATO.

El a adăugat că, dacă Articolul 5 ar fi invocat, Alianța ar face imediat acest lucru clar. Până atunci, a spus el, ambiguitatea este intenționată și menită să îi determine pe adversari să cântărească atent riscurile unui atac asupra intereselor NATO.

În ceea ce privește apărarea împotriva rachetelor balistice, președintele Nicușor Dan a afirmat joi că cetățenii români sunt “absolut protejați” de sistemul NATO antirachetă de apărare împotriva rachetelor balistice de la Deveselu.

Întrebat de CaleaEuropeană.ro care sunt riscurile de securitate asupra bazelor militare și cât de protejați trebuie să se simtă cetățenii români de sistemul antirachetă al SUA și NATO de la Deveselu, șeful statului a subliniat că nu este niciun motiv de îngrijorare pentru țara noastră.

Românii trebuie să se simtă “absolut protejați”, a spus președintele, adăugând că “nu există niciun motiv de îngrijolare în acest moment”.

“Evident că în contextul de escaladare în zona Golfului s-a ridicat gradul de alertă în bazele militare americane peste tot în lume. Dar asta este tot. Nu există niciun motiv de îngrijorare”, a completat el.