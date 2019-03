NATO și Georgia au lansat un exercițiu miliar comun la care vor lua parte 350 de militari din 21 de state membre ale Alianței și trei țări asociate

Georgia și NATO au lansat luni un exercițiu militar comun cu obiectivul de a îmbunătăți interacțiunea dintre forțele Alianței Nord-Atlantice și cele ale statelor asociate în situații de criză, anunță agenția EFE, citată de Agerpres.

”Această activitate ne va permite să ridicăm capacitatea noastră defensivă şi să se ne apropiem cât mai mult posibil de standardele NATO”, a declarat ministrul adjunct georgian al Apărării, Lela Chikovani, la ceremonia de deschidere a manevrelor.

