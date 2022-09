NATO și UE consideră că scurgerile de gaz din conductele Nord Stream sunt „acte de sabotaj”: Orice perturbare deliberată a infrastructurii energetice europene este inacceptabilă

Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a atribuit miercuri actelor de sabotaj scurgerile de gaz din conductele Nord Stream şi a menţionat că a discutat cu ministrul apărării danez despre protejarea infrastructurii esenţiale în ţările membre ale Alianţei, transmite Reuters, potrivit Agerpres.

„Am discutat despre sabotaj asupra conductelor Nord Stream cu ministrul apărării Morten Bodskov. Am abordat problema protecției infrastructurii critice în țările NATO”, a scris Stoltenberg pe Twitter.

Discussed the sabotage on the #NorthStream pipelines with Defence Minister @mfMorten of our valued Ally #Denmark . We addressed the protection of critical infrastructure in #NATO countries. pic.twitter.com/GCRgVOTR2S



La rândul său, ministrul danez al apărării a spus miercuri că există motive de îngrijorare privind situaţia securităţii în regiunea Mării Baltice.

„Rusia are o prezenţă militară semnificativă în regiunea baltică şi ne aşteptăm ca ea să-şi continue zăngănitul armelor”, a declarat Bodskov.

Reacții au venit și din partea Uniunii Europene. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat marți seară că este primordială investigarea incidentelor.

„Trebuie să obținem claritate deplină asupra evenimentelor și a motivelor. Orice perturbare deliberată a infrastructurii energetice europene active este inacceptabilă și va duce la cel mai puternic răspuns posibil”, a scris șefa Comisiei Europene, pe Twitter.

