NATO: Toți aliații au alocat minim 2% din PIB pentru apărare în 2025. România – 2,21%; Polonia, a treia armată din NATO. 60%-40% raportul investițiilor militare SUA vs. Europa și Canada

Toate statele membre ale NATO au atins pragul minim de a aloca 2% din PIB pentru apărare în anul 2025, cu România investind 2,21% din Produsul Intern Brut în bugetul său militar, relevă datele raportului anual al secretarului general al NATO, Mark Rutte, publicat joi.

„Pentru prima dată, toți aliații au îndeplinit obiectivul stabilit în 2014 de a investi cel puțin 2% din PIB-ul lor în apărare. Am înregistrat o creștere de 20% a cheltuielilor Europei și Canadei pentru apărare în 2025, comparativ cu 2024”, a declarat, într-o conferință de presă, înaltul oficial aliat.

Potrivit lui Rutte, „continuarea acestei tendințe cruciale va fi o prioritate în anii următori”.

„Prea mult timp, aliații europeni și Canada s-au bazat excesiv pe puterea militară a SUA. Nu ne-am asumat suficientă responsabilitate pentru propria noastră securitate. Dar a avut loc o adevărată schimbare de mentalitate, o recunoaștere colectivă a mediului nostru de securitate schimbat. Și, ca european, sunt mândru de ceea ce facem”, a mai adăugat secretarul general al Alianței, cu trimitere inclusiv la decizia istorică de la summitul NATO de la Haga din 2025, respectiv aceea de a crește bugetele apărării ale statelor aliate la 5% din PIB, conform cerințelor administrației americane conduse de Donald Trump.

Raportul anual al secretarului general al NATO, care reconfirmă că “Rusia rămâne cea mai importantă și directă amenințare la adresa securității noastre, precum și a păcii și stabilității în spațiul euro-atlantic”, cuprinde nu mai puțin de 43 de referiri la România, de la alocările bugetare în materie de apărare, la găzduirea unor importante structuri aliate și de la prezență militară aliată în România la sisteme cruciale pentru securitatea euro-atlantică.

60%-40% este raportul investițiilor în apărare între SUA și aliații europeni și Canada

Raportul arată că toate statele membre NATO au ajuns la nivelul de cheltuieli de 2% din PIB, cu unele state depășind chiar pragurile de 3, respectiv 4%.

Potrivit cifrelor puse la dispoziție în raport, România a alocat 2,21% din PIB pentru apărare, peste țări precum Bulgaria (2,14%), Franța (2,05%), Italia (2,01%), Spania (2%) sau Ungaria (2.07%).

Statele Unite, principalul aliat din cadrul NATO, a alocat 3,19% din PIB pentru apărare în anul 2025, Germania 2,39%, Marea Britanie 2,31%, Turcia 2,33%

Cele mai mari alocări procentuale se regăsesc în Polonia (4,3%), Lituania (4%), Letonia (3,74%), Estonia (3,42%).

Media alocărilor bugetare pentru apărare ale aliaților europeni și Canadei este de 2,33% din PIB față de 1,97% în 2024 și față 1,4% în anul 2014, când a fost luată decizia unui prag minim de 2% din PIB pentru apărare.

Alocările și investițiile pentru anul 2025 sunt realizate în baza unor cifre estimate, însă ele relevă investiții americane de 838 de miliarde de dolari în apărare și de 574 de miliarde de dolari din partea europenilor și canadienilor. Potrivit calculelor NATO, investițiile militare ale SUA reprezintă 60% din totalul celor aliate, iar cele ale Europei și Canadei 40%.

Polonia, a treia armată din NATO

În ceea ce privește forțele armate de care dispun statele NATO, Statele Unite conduc detașat, reprezentând o treime (aproape 1,3 milioane de soldați). Aliații europeni și Canada dispun de 2 milioane de militari, cu Polonia devenind a treia armată din NATO, după SUA și Turcia (370.000 de soldați). Polonia dispune de o forță militară de 252.900 de soldați, peste Franța (200.000), Italia (193.700), Germania (182.300), Marea Britanie (126.100), Spania (117.000) și Grecia (104.100). România are o armată de aproximativ 70.000 de soldați.

România în raportul secretarului general al NATO

Dincolo de componenta bugetară, documentul conturează rolul operațional al României, care găzduiește în prezent elemente esențiale ale arhitecturii de descurajare și apărare a NATO pe flancul sud-estic.

România este unul dintre statele în care sunt dislocate forțe multinaționale terestre în cadrul structurii NATO de tip Forward Land Forces, aceste unități fiind descrise în raport drept „robuste, complet capabile de luptă și menținute la un nivel ridicat de pregătire”, cu posibilitatea de a fi extinse rapid până la nivel de brigadă în caz de nevoie. Aceste forțe fac parte din mecanismul de prezență înaintată adaptată al Alianței, destinat întăririi securității în regiunea Mării Negre, România fiind inclusă alături de Bulgaria în acest dispozitiv.

În paralel, România găzduiește la Devselu elemente ale sistemului de apărare antirachetă balistică al NATO, contribuind direct la protecția teritoriului aliat împotriva amenințărilor cu rachete, o componentă strategică majoră a infrastructurii de apărare colectivă.

De asemenea, teritoriul românesc este utilizat pentru desfășurarea de misiuni de poliție aeriană și pentru întărirea apărării aeriene, în cadrul rotațiilor de aeronave aliate care protejează spațiul aerian al flancului estic.

Având în vedere că, pe tot parcursul anului 2025, Rusia a continuat să pună la încercare Alianța, devenind tot mai nesăbuită, inclusiv prin încălcări ale spațiului aerian, sabotaje și activități cibernetice maligne, România este menționată și în cadrul acțiunilor NATO de sporire a vigilenței și a consolida capacitatea de descurajare și apărare de-a lungul flancului estic prin operațiunea Eastern Sentry.

Raportul evidențiază și integrarea României în structuri avansate ale NATO, inclusiv în domeniul informațiilor și al supravegherii, prin participarea la inițiative precum Joint Intelligence, Surveillance and Reconnaissance, dar și în componente emergente, precum structurile dedicate domeniului spațial.

Pe dimensiunea exercițiilor militare, România apare atât ca stat gazdă, cât și ca participant activ în unele dintre cele mai importante exerciții NATO din 2025, menite să testeze capacitatea Alianței de reacție rapidă și apărare colectivă.

Unul dintre exercițiile majore menționate în raport este Dacian Fall 25, desfășurat inclusiv pe teritoriul României, care a implicat peste 5.000 de militari din zece state aliate. Exercițiul a avut ca obiectiv testarea capacității NATO de a desfășura și susține forțe la scară largă pe flancul estic, inclusiv prin extinderea rapidă a unităților existente de la nivelul grupului de luptă condus de Franța până la nivel de brigadă.

România a fost implicată și în exerciții legate de noua Allied Reaction Force, inclusiv în cadrul Steadfast Dart 25, prima desfășurare majoră a acestei forțe, concepută pentru a interveni rapid în situații de criză. Aceste exerciții testează mobilitatea militară, logistica și capacitatea de reacție a NATO în scenarii de apărare colectivă.

La nivel național, raportul menționează exercițiul DACIA 25, organizat de România, la care au participat peste 3.000 de militari. Acesta a simulat tranziția de la apărarea națională la cea colectivă în cadrul NATO, reflectând integrarea forțelor române în structurile Alianței.

Frecvența acestor exerciții, precum și amploarea lor, confirmă rolul României ca platformă esențială pentru pregătirea militară pe flancul estic, în special în regiunea Mării Negre, considerată una dintre cele mai sensibile zone de securitate ale NATO.

Pe lângă dimensiunea militară, raportul evidențiază și rolul României în cooperarea cu industria de apărare, prin găzduirea NATO Industry Forum 2025 la București, eveniment care a reunit peste 900 de participanți și a facilitat dialogul dintre Alianță și sectorul industrial.

În ansamblu, datele din raport indică faptul că România și-a consolidat semnificativ rolul în cadrul NATO, nu doar prin atingerea pragului de 2% din PIB pentru apărare, ci și prin găzduirea de forțe aliate, participarea la exerciții majore și contribuția la infrastructura strategică a Alianței, devenind un pilon al securității pe flancul sud-estic.