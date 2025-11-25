NATO trebuie să accelereze eforturile de consolidare a protecției flancului său estic împotriva dronelor, afirmă ministrul polonez al Apărării

SUA și Ucraina au ajuns la un acord asupra punctelor cele mai importante din planul de pace cu Rusia propus de președintele american Donald Trump, care urmează să se întâlnească luna aceasta la Casa Albă cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski pentru a încheia un acord în acest sens.

Anunțul a fost făcut de fostul ministru ucrainean al apărării Rustem Umerov, actual secretar al Consiliului de Apărare și Securitate Națională al Ucrainei, într-o postare pe X.

Membru al delegației ucrainene care a negociat duminică la Geneva cu reprezentanții Statelor Unite, Umerov a transmis că apreciază „întâlnirile productive și constructive care au avut loc la Geneva între delegațiile ucraineană și americană, precum și eforturile susținute ale președintelui Trump de a pune capăt războiului”.

We appreciate the productive and constructive meetings held in Geneva between the Ukrainian and U.S. delegations, as well as President Trump’s steadfast efforts to end the war. Our delegations reached a common understanding on the core terms of the agreement discussed in… — Rustem Umerov (@rustem_umerov) November 25, 2025

Potrivit lui Umerov, „delegațiile noastre au ajuns la un acord comun cu privire la termenii esențiali ai acordului discutat la Geneva”.

El a adăugat că „acum contăm pe sprijinul partenerilor noștri europeni în pașii următori”.

Umerov a mai subliniat că Ucraina „așteaptă cu interes organizarea unei vizite a președintelui Ucrainei în SUA, la cea mai apropiată dată potrivită din luna noiembrie, pentru a finaliza etapele finale și a încheia un acord cu președintele Trump”.

Casa Albă nu a confirmat acordul, însă presa americană a citat oficiali din rândul administrației americane care au precizat că Ucraina a acceptat un acord de pace care ar pune capăt războiului cu Rusia și că unele detalii minore ale acordului mai trebuie încă stabilite, conform Fox News.

Statele Unite au formulat săptămâna trecută un plan de pace perceput drept controversat. Proiectul unui plan de pace între Rusia și Ucraina în 28 de puncte, susținut de președintele Donald Trump, prevedea concesii majore pentru Rusia în schimbul unor noi garanții de securitate pentru Ucraina, iar acesta a fost prezentat joia trecută președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, liderul de la Kiev afișându-se pregătit să lucreze “onest” la planul de pace susținut de SUA, în timp ce europenii au avertizat că „pacea nu poate fi o capitulare”.

Planul de pace al președintelui Trump pentru Ucraina include o garanție de securitate inspirată din articolul 5 al Tratatului NATO, care ar obliga Statele Unite și aliații europeni să trateze un atac asupra Ucrainei ca pe un atac asupra întregii „comunități transatlantice”.

Aliații europeni, care nu au fost implicați în elaborarea propunerii inițiale, au transmis o contrapropunere menită să reducă din concesiile teritoriale cerute Ucrainei și să includă garanții de securitate din partea NATO — în special a SUA — în cazul unei noi agresiuni ruse.