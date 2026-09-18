“Natura agresivității ruse în Europa se schimbă”: Macron promite un plan de protecție a infrastructurilor critice în Franța după ce i-a reunit pe liderii politici și candidați la prezidențialele din 2027

Președintele francez Emmanuel Macron a cerut guvernului să pregătească un plan pentru protejarea infrastructurilor critice ale Franței în fața intensificării amenințărilor „hibride” atribuite Rusiei, inclusiv atacuri cu drone și atacuri cibernetice. Anunțul a fost făcut vineri, după o reuniune cu liderii partidelor politice și candidați la alegerile prezidențiale din 2027, desfășurată la Palatul Élysée.

„Natura agresivității ruse și a amenințărilor în Europa se schimbă”, a avertizat Macron, cerând o „vigilență” sporită și elaborarea unui „plan de protecție a infrastructurilor critice” ale Franței.

Nous ne sommes pas intimidés parce que nous savons que se joue en Ukraine notre sécurité d’aujourd’hui et de demain. pic.twitter.com/ULxdDUTDc5 — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) September 18, 2026

Planul ar trebui să vizeze inclusiv „siturile cele mai sensibile ale bazei industriale și tehnologice de apărare împotriva atacurilor cu drone și atacurilor cibernetice”, a precizat președintele francez, potrivit Agerpres și Politico Europe.

Macron a avertizat că aceste acțiuni nu vor rămâne „fără răspuns” din partea europenilor și a susținut că Rusia ar face o „eroare” dacă va continua să acționeze în acest mod. El a indicat drept exemplu cazul unei drone încărcate cu explozibil descoperite în această vară pe aeroportul din Leipzig, Germania.

„Voința din spatele acestor atacuri este de a ne intimida și de a sparge eforturile de susținere pentru ucraineni. Consecința va fi contrariul”, a afirmat Macron. „Nu suntem intimidați pentru că știm că în Ucraina se joacă securitatea noastră de azi și de mâine”, a adăugat președintele francez.

Macron anunță o reuniune G7 consacrată energiei

În paralel, Macron a anunțat că intenționează să convoace, în următoarele săptămâni, o reuniune a G7 consacrată în special situației energetice. Reuniunea ar urma să permită coordonarea statelor membre în contextul presiunilor asupra piețelor energetice și al preocupărilor privind securitatea aprovizionării.

Franța deține în 2026 președinția G7, iar liderii grupului au discutat deja în acest an despre consecințele economice și energetice ale conflictelor și despre necesitatea consolidării securității energetice.

Consultări cu partidele și candidații la prezidențialele din 2027

Anunțurile au fost făcute după ce Macron i-a primit la Palatul Élysée pe liderii partidelor politice și pe candidați la alegerile prezidențiale franceze din 2027. La reuniune au participat și șefii serviciilor de informații franceze.

Face à la dégradation de la situation internationale, j’ai réuni les chefs de parti représentés au Parlement pour faire le point. https://t.co/r7lO9fB6aL — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) September 18, 2026

Fostul premier Édouard Philippe, în prezent candidat la alegerile prezidențiale, a declarat după întâlnire că nivelul amenințării asupra Franței în contextul războiului din Ucraina „crește”, evocând la rândul său incidentul de la Leipzig.

Lidera ecologiștilor, Marine Tondelier, a afirmat că incidentul demonstrează că amenințarea poate avea consecințe directe asupra securității europene. „Rusia nu vizează doar Ucraina, ținta ei este pacea și securitatea continentului european”, a declarat ea.

Macron a pledat, în acest context, pentru continuarea eforturilor de apărare și securitate și pentru creșterea rezilienței naționale.

„Dacă dorim o pace și o securitate durabile, trebuie să ne continuăm eforturile de apărare și securitate și să ne creștem reziliența națională, inclusiv cea civilă pe teritoriul nostru”, a transmis președintele francez.