Nawrocki blochează prin veto participarea Poloniei la programul european SAFE. Tusk: „A ratat ocazia de a se comporta ca un patriot”

Președintele polonez Karol Nawrocki a anunțat joi că se opune prin veto participării Poloniei la mecanismul european de finanțare SAFE, care prevede acordarea a peste 40 de miliarde de euro sub formă de împrumuturi pentru consolidarea apărării, notează AFP, potrivit Agerpres.

„Am decis să nu semnez legea care ar permite Poloniei să contracteze așa-numitul împrumut SAFE. Într-adevăr, nu voi semna niciodată o lege care aduce atingere suveranității noastre, independenței noastre, precum și securității noastre economice și militare”, a declarat Karol Nawrocki într-un discurs televizat.

Premierul polonez Donald Tusk l-a criticat pe Nawrocki, afirmând că acesta „a ratat ocazia de a se comporta ca un patriot”. În acest context, Tusk a convocat o ședință extraordinară a Consiliului de Miniștri, programată pentru vineri dimineață.

„Președintele a ratat ocazia de a se comporta ca un patriot. Rușine! Mâine, la ora 9 dimineața, guvernul polonez va răspunde în cadrul unei ședințe extraordinare a Consiliului de Miniștri”, a scris Tusk, pe X.

Prezydent stracił szansę, aby zachować się jak patriota. Wstyd! Jutro o 9 rano odpowiedź polskiego rządu na nadzwyczajnym posiedzeniu Rady Ministrów. — Donald Tusk (@donaldtusk) March 12, 2026

Donald Tusk a avertizat luna trecută asupra „riscului real” ca Polonia să părăsească Uniunea Europeană, în contextul confruntărilor politice interne dintre guvern și președintele Karol Nawrocki, un conflict care, în opinia sa, ar putea duce la „destabilizarea” Europei.

După veto-ul exprimat de președinte asupra legii privind aderarea Poloniei la SAFE, Parlamentul ar putea încerca să îl anuleze cu o majoritate de trei cincimi (276 de voturi). Totuși, coaliția condusă de Tusk dispune de doar 248 de mandate, insuficiente pentru a depăși un astfel de blocaj prezidențial.

SAFE este un instrument financiar temporar al UE care sprijină statele membre care doresc să investească în producția industrială din domeniul apărării prin achiziții comune, concentrându-se pe capacitățile prioritare, cu un buget de 150 de miliarde euro, sub formă de împrumuturi acordate în condiții avantajoase.

SAFE reprezintă primul pilon al planului Comisiei Europene “ReArm Europe / Readiness 2030”, menit să mobilizeze peste 800 de miliarde de euro pentru creșterea capacității europene de apărare. Inițiativa va fi completată prin mecanisme de flexibilizare a fondurilor UE, stimularea finanțării naționale pentru apărare și atragerea capitalului privat și al Băncii Europene de Investiții.