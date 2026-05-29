Nawrocki condamnă „încălcarea inacceptabilă care a pus în pericol civili pe teritoriul NATO”: „Polonia este alături de România. Rusia trebuie trasă la răspundere”

Atacul unei drone rusești asupra unei clădiri rezidențiale din România este extrem de îngrijorător, a transmis vineri președintele polonez, Karol Nawrocki, după incidentul de la Galați. Liderul de la Varșovia a subliniat că Polonia este „ferm alături de România” și a condamnat ceea ce a descris drept „o încălcare inacceptabilă”, care a pus în pericol civili pe teritoriul NATO.

„Atacul cu drone al Rusiei asupra unei clădiri rezidențiale din România este extrem de îngrijorător. Gândurile mele se îndreaptă către toți cei afectați. Polonia este ferm alături de România și condamnă această încălcare inacceptabilă, care a pus în pericol civili pe teritoriul NATO. Rusia trebuie trasă la răspundere pentru acțiunile care amenință siguranța și stabilitatea Europei”, a scris Nawrocki, pe X.

The Russian drone strike on a residential building in Romania is deeply alarming. My thoughts are with all those affected. Poland stands firmly with Romania and condemns this unacceptable violation that endangered civilians on NATO territory. Russia must be held accountable for… — Karol Nawrocki (@NawrockiKn) May 29, 2026

Citiți și Dronă rusească, prăbușită pe acoperișul unui bloc din Galați: Bucureștiul a informat NATO și a cerut accelerarea transferului de capabilități anti-dronă în România

O dronă implicată în bombardarea unor infrastructuri din Ucraina s-a prăbușit în România, la Galați, cauzând un incendiu pe acoperișul unui bloc de locuințe. Două persoane au fost rănite ușor, iar clădirea a fost evacuată.

Incidentul a fost condamnat de președintele Nicușor Dan, premierul interimar Ilie Bolojan și a provocat un val de solidaritate din partea aliaților din UE și NATO, în frunte cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, președintele Consiliului European, Antonio Costa, Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politică de securitate, Kaja Kallas, președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, ambasadorul SUA la Alianța Nord-Atlantică, Matthew Whitaker, președinții Finlandei, Cehiei, țărilor baltice, premierul ungar, ministrul german de externe.

De asemenea, secretarul general al NATO a avut convorbiri telefonice atât cu președintele Nicușor Dan, cât și cu ministrul Apărării.

O reacție a venit și din partea președintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski, a ministrului ucrainean de Externe și a președintei Republicii Moldova, Maia Sandu, aceasta din urmă arătând că incidentul reprezintă „încă o dovadă a faptului că războiul de agresiune purtat de Rusia împotriva Ucrainei afectează întreaga regiune și pune în pericol vieți omenești.”

Ministerele Afacerilor Externe de la București și Paris i-au convocat pe ambasadorii Rusiei în România și Franța pentru a transmite direct revolta față de lipsa de responsabilitate din partea Moscovei.

În egală măsură, președintele Nicușor Dan a convocat de urgență CSAT, în cadrul acestei întâlniri urmând să fie stabilite „măsuri proporționale în raport cu Federația Rusă”.

Potrivit declarațiilor premierului interimar Ilie Bolojan, planul de acțiune diplomatică ar putea include sancțiuni împotriva diplomaților ruși acreditați la București.