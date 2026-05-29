Nawrocki condamnă „încălcarea inacceptabilă care a pus în pericol civili pe teritoriul NATO”: „Polonia este alături de România. Rusia trebuie trasă la răspundere”

Autor: Andreea Radu
Atacul unei drone rusești asupra unei clădiri rezidențiale din România este extrem de îngrijorător, a transmis vineri președintele polonez, Karol Nawrocki, după incidentul de la Galați. Liderul de la Varșovia a subliniat că Polonia este „ferm alături de România” și a condamnat ceea ce a descris drept „o încălcare inacceptabilă”, care a pus în pericol civili pe teritoriul NATO.

„Atacul cu drone al Rusiei asupra unei clădiri rezidențiale din România este extrem de îngrijorător. Gândurile mele se îndreaptă către toți cei afectați. Polonia este ferm alături de România și condamnă această încălcare inacceptabilă, care a pus în pericol civili pe teritoriul NATO. Rusia trebuie trasă la răspundere pentru acțiunile care amenință siguranța și stabilitatea Europei”, a scris Nawrocki, pe X.

O dronă implicată în bombardarea unor infrastructuri din Ucraina s-a prăbușit în România, la Galați, cauzând un incendiu pe acoperișul unui bloc de locuințe. Două persoane au fost rănite ușor, iar clădirea a fost evacuată.

Incidentul a fost condamnat de președintele Nicușor Dan, premierul interimar Ilie Bolojan și a provocat un val de solidaritate din partea aliaților din UE și NATO, în frunte cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyenpreședintele Consiliului European, Antonio CostaÎnaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politică de securitate, Kaja Kallaspreședinta Parlamentului European, Roberta Metsolaambasadorul SUA la Alianța Nord-Atlantică, Matthew Whitaker, președinții FinlandeiCehieițărilor balticepremierul ungar, ministrul german de externe.

De asemenea, secretarul general al NATO a avut convorbiri telefonice atât cu președintele Nicușor Dan, cât și cu ministrul Apărării.

O reacție a venit și din partea  președintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski, a ministrului ucrainean de Externe și a președintei Republicii Moldova, Maia Sandu, aceasta din urmă arătând că incidentul reprezintă „încă o dovadă a faptului că războiul de agresiune purtat de Rusia împotriva Ucrainei afectează întreaga regiune și pune în pericol vieți omenești.”

Ministerele Afacerilor Externe de la București și Paris i-au convocat pe ambasadorii Rusiei în România și Franța pentru a transmite direct revolta față de lipsa de responsabilitate din partea Moscovei. 

În egală măsură, președintele Nicușor Dan a convocat de urgență CSAT, în cadrul acestei întâlniri urmând să fie stabilite „măsuri proporționale în raport cu Federația Rusă”.

Potrivit declarațiilor premierului interimar Ilie Bolojan, planul de acțiune diplomatică ar putea include sancțiuni împotriva diplomaților ruși acreditați la București.

Nicușor Dan anunță expulzarea consulului Rusiei de la Constanța și închiderea consulatului după incidentul cu dronă de la Galați: Întreaga responsabilitate revine Rusiei
Premierul Mării Britanii, după incidentul din Galați: Suntem alături de Ucraina, de România și de toți aliații noștri din NATO
Andreea Radu este redactor. Absolventă a Facultății de Științe Politice și a programului de master „Politicile egalității de șanse în context românesc și european” din cadrul Universității din București, Andreea este interesată de aspectele sociale ale politicilor europene, cu accent pe egalitate de gen, incluziune și acces echitabil la oportunități.

