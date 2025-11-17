Nawrocki dorește ca Polonia să fie un “lider” în UE și al relațiilor Europa-SUA și consideră că UE “se îndepărtează de fundația pe care a fost construită”

Președintele Poloniei, Karol Nawrocki, a declarat luni, într-un interviu menit să marcheze 100 de zile de la instalarea în funcție, că țara sa dorește să devină „un lider” în Uniunea Europeană și în relațiile dintre UE și Statele Unite, relatează TVP World.

Nawrocki, un eurosceptic de dreapta, inaugurat în luna august, a intrat în conflict cu premierul centrist Donald Tusk în privința numirilor, reformelor și vetourilor prezidențiale care blochează agenda pro-UE a guvernului.

În primele sale 100 de zile de mandat, șeful statului a încercat să construiască un cvasi-sistem prezidențial și să își asume rolul de lider al conservatorilor naționali.

Într-un interviu acordat săptămânalului conservator Do Rzeczy, Nawrocki a afirmat că UE „se îndepărtează de fundația pe care a fost construită”. El a spus că sarcina sa, ca președinte, nu este să conteste apartenența Poloniei la UE, ci să folosească cooperarea regională pentru a consolida influența Varșoviei.

El a declarat că „Polonia are aspirații să devină un lider în Uniunea Europeană și, de asemenea, un lider al relațiilor transatlantice dintre Uniunea Europeană și Statele Unite”, după ce la nici o lună de la preluarea mandatului a fost primit la Casa Albă de președintele american Donald Trump.

„Îmi văd rolul de președinte al Poloniei nu ca pe cineva care pune sub semnul întrebării prezența noastră în Uniunea Europeană, ci ca pe un lider care, bazându-se pe țările din regiunea noastră, pe sensibilitatea și emoțiile noastre, va construi o Polonie mai puternică în Uniunea Europeană, una care să asculte și acele țări care au avertizat cu privire la cele mai mari crize ale UE”, a adăugat el.

Nawrocki a susținut că multe dintre problemele recente ale Uniunii Europene ar fi putut fi evitate dacă liderii din Europa Occidentală ar fi luat în serios aceste avertismente.

„Dacă liderii Europei Occidentale ar fi ascultat acele țări și ar fi permis o discuție deschisă, multe dintre crizele Uniunii Europene nu ar fi avut loc”, a spus el.

„Poate că nici războiul din Ucraina nu ar fi existat, pentru că nu ar mai fi fost Nord Stream 2 și nu ar mai fi existat pomparea miliardelor de euro în Federația Rusă. Dar nimeni nu a vrut să asculte asta”, a adăugat acesta, referindu-se la gazoductele dintre Rusia și Germania despre care Varșovia susține că au făcut Europa prea dependentă de energia rusească.

Liderul de la Varșovia a abordat și relațiile cu Ucraina, spunând că acestea trebuie să fie echilibrate. „Aștept simetrie în relațiile noastre și trebuie să revenim la această simetrie”, a afirmat el.

Polonia, a adăugat el, a oferit Ucrainei sprijin financiar, militar și logistic pentru că acest lucru reflectă „interesul nostru strategic pe termen lung”, dar „aceste relații nu pot afecta negativ pe polonezi”.

El a mai vorbit și despre întâlnirea sa cu ministrul de externe al Chinei din luna septembrie. Nawrocki a descris discuțiile drept „foarte bune și constructive”, confirmând că a primit o invitație din partea președintelui chinez Xi Jinping pentru a vizita China.