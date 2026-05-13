Nawrocki, în debutul summitului B9: Construim o zonă de securitate de la Arctică până la Marea Neagră. Suntem centrul de gravitație al NATO

Președintele Poloniei, Karol Nawrocki, a declarat miercuri, în cadrul Summitului B9, că securitatea Europei depinde de menținerea unei prezențe aliate puternice și de creșterea investițiilor în apărare, subliniind importanța unității în cadrul NATO.

Liderul polonez a salutat participarea statelor nordice la reuniune și a apreciat că implicarea acestora consolidează arhitectura de securitate din nordul și estul Europei.

„Împreună, construim o zonă continuă de securitate de la Arctică și până la Marea Neagră. Această unitate este cea mai mare putere a noastră. Și este exact ceea ce face Kremlinul să se teamă cel mai mult. Forța Europei rămâne inseparabilă de forța NATO, o prezență aliată puternică, un angajament continuu din partea SUA și a altor aliați sunt esențiale pentru descurajare și pentru apărarea regiunilor noastre”, a afirmat președintele Poloniei.

Referindu-se la viitorul summit NATO de la Ankara, programat peste aproximativ două luni, Karol Nawrocki a spus că reuniunea trebuie să transmită un mesaj ferm privind solidaritatea Alianței.

„Acel summit trebuie să trimită un mesaj cât se poate de clar: NATO este unit, este gata și va apăra fiecare centimetru din teritoriul nostru. Descurajarea credibilă necesită însă și investiții credibile. Polonia alocă deja 5% din PIB sectorului de apărare, una dintre cele mai mari contribuții din toată Alianța. Creșterea acestor cheltuieli este indispensabilă pentru securitatea noastră colectivă. Summitul de la Ankara trebuie să întărească apărarea avansată a NATO, pentru a demonstra că Alianța posedă și voința politică, dar și capacitatea militară necesare pentru a descuraja agresiunea, în orice direcție, a teritoriilor noastre”, a declarat el.

Președintele polonez a reiterat sprijinul politic și strategic pentru Ucraina și a atras atenția asupra rolului Belarusului în susținerea efortului militar al Rusiei.

Totodată, el a pledat pentru menținerea unei voci puternice a Formatului B9 în interiorul NATO.

„Știm mai bine decât oricine cât costă să te culci pe o ureche, cât costă să subestimezi un adversar, ce înseamnă ca națiunile democratice să ezite. De aceea a fost creat formatul B9. De aceea vocea sa trebuie să rămână puternică în interiorul Alianței. Să abordăm summitul de la Ankara cu claritate strategică și curaj politic. Securitatea Europei nu va fi garantată numai de declarații. Va fi garantată de putere, pregătire, solidaritate și hotărâre. Polonia rămâne angajată în toate aceste patru direcții”, a afirmat Karol Nawrocki.

În discursul său, liderul de la Varșovia a avertizat că războiul declanșat de Rusia împotriva Ucrainei depășește cadrul unui conflict regional și reprezintă o amenințare directă la adresa ordinii euro-atlantice.

„Se dorește slăbirea coeziunii NATO și a statelor democratice în regiunea noastră. De aceea, B9 este mai important astăzi decât oricând în trecutul său. Nu suntem la o periferie aici. Este un centru de gravitație al NATO. De la Marea Neagră și din ce în ce mai mult în nordul continentului este necesară unitatea țărilor noastre”, a evidențiat el.