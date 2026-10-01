Nazare anunță că finanțarea BEI de 923 mil. euro pentru spitalele regionale din Iași, Cluj și Craiova va fi adaptată la ritmul real al lucrărilor: „Sunt investiții majore pentru infrastructura sanitară”

Ministerul Finanțelor a propus un proiect de Hotărâre de Guvern prin care sunt actualizate condițiile contractelor de finanțare cu Banca Europeană de Investiții (BEI) pentru cele trei spitale regionale de urgență, astfel încât să se asigure că proiectele spitalelor din Craiova, Iași și Cluj vor putea fi duse la bun sfârșit.

„923 mil. euro pentru spitalele regionale din Iași, Cluj și Craiova. Adaptăm finanțarea la ritmul real al lucrărilor, fără costuri suplimentare pentru buget. Astfel, finanțările deja contractate vor rămâne disponibile pe toată perioada de implementare și vor putea fi accesate mai ușor, pe măsură ce lucrările avansează. În acest sens, eliminăm o serie de condiții asociate tragerilor din împrumuturi și actualizăm termenele contractuale astfel încât acestea să reflecte calendarul real al proiectelor”, a scris ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Alexandru Nazare a explicat că modificarea va permite o utilizare mai flexibilă a fondurilor deja asigurate și va reduce riscul ca finanțarea să devină o piedică în derularea lucrărilor. El a precizat că nu este vorba despre împrumuturi noi sau costuri suplimentare pentru buget, valoarea totală a finanțărilor rămânând neschimbată, fără obligații bugetare suplimentare și fără modificarea serviciului datoriei publice.

„Cele trei spitale beneficiază de împrumuturi BEI în valoare totală de 923 de milioane de euro: 250 de milioane pentru Iași, 305 milioane pentru Cluj și 368 de milioane pentru Craiova. Până acum au fost trase 184,6 milioane de euro, iar proiectele beneficiază în paralel și de finanțare europeană nerambursabilă”, a adăugat acesta.

Nazare a mai precizat că vor fi actualizate și termenele de finalizare a proiectelor, până în decembrie 2029 pentru spitalele din Iași și Cluj și până în mai 2029 pentru cel din Craiova, astfel încât finanțarea să rămână sincronizată cu execuția efectivă a lucrărilor, și nu cu termene care nu mai corespund realității din teren.

„Sumele sunt deja contractate, proiectele sunt în derulare, iar responsabilitatea noastră este să eliminăm blocajele care pot întârzia folosirea finanțării. Cele 3 spitale regionale sunt investiții majore pentru infrastructura sanitară și trebuie duse la capăt cu un cadru financiar stabil, predictibil și adaptat ritmului real de implementare”, a conchis ministrul Finanțelor.