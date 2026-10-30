Nazare: Cele două rectificări și un buget credibil pentru 2027 vor susține menținerea ratingului de investiții al României și pot deschide calea îmbunătățirii perspectivei

Ministrul finanțelor, Alexandru Nazare, a avertizat că România se află într-un echilibru financiar „foarte fragil”, iar păstrarea calificativului de țară recomandată investițiilor depinde de consecvența deciziilor bugetare. După aprobarea primei rectificări bugetare, ministrul a anunțat pregătirea unei a doua, până la 30 noiembrie, și începerea cât mai rapidă a lucrărilor pentru bugetul anului 2027.

„Suntem într-un echilibru foarte fragil pe care încercăm să-l menținem. Situația nu este una simplă și avem foarte multe provocări înaintea noastră”, a declarat Nazare într-o conferință de presă.

Ministrul a mulțumit românilor și companiilor care, prin taxele plătite și eforturile din acest an și din anul precedent, au contribuit la susținerea stabilității financiare. El a descris momentul actual drept unul de răscruce pentru România.

Nazare a arătat că deciziile de la finalul anului trebuie să protejeze credibilitatea țării înaintea evaluărilor agențiilor de rating programate, potrivit acestuia, în primele trei luni din 2027: Fitch în ianuarie, Moody’s în februarie și S&P în martie.

„Când vorbim despre protecția ratingului de țară al României, vorbim de protecția românilor”, a subliniat ministrul.

În opinia sa, cele două rectificări și un buget credibil pentru anul viitor trebuie să susțină menținerea calificativului de investiții. O execuție bugetară riguroasă în 2027 ar putea deschide ulterior calea îmbunătățirii perspectivei de rating de la negativă la stabilă.

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Ministrul a avertizat însă că România se menține la ultima treaptă din categoria recomandată investițiilor, iar abaterile de la angajamentele asumate pot determina reacții ale agențiilor înaintea evaluărilor programate.

„În această vară am avut trei evaluări. Cartonașele galbene s-au dat”, a spus Nazare.

El a continuat avertizând că „orice moment de acest gen poate genera un cartonaș roșu, care vine neanunțat, pentru că agențiile de rating pot oricând să declanșeze un comitet ad-hoc și să-și schimbe deciziile”.

„De aceea trebuie să fim extrem de consecvenți în ceea ce facem”, a adăugat ministrul.

Prima rectificare bugetară a fost aprobată în primele zece zile de la învestirea Guvernului condus de Luca Niculescu. Nazare a prezentat-o drept un pas esențial pentru accesul României la finanțare pe piețele internaționale.

„Evident, proiectăm o a doua rectificare în termenul legal, până la 30 noiembrie, și ne propunem să pornim discuțiile și lucrările tehnice asupra bugetului pe anul 2027 în cel mai scurt timp posibil”, a precizat acesta.

Pentru rectificarea aprobată, Ministerul Finanțelor a luat în calcul un PIB de 2.086 de miliarde de lei. Nazare a afirmat că au fost reduse cheltuielile și suplimentate investițiile, prin realocări și prioritizări bazate pe analiza execuției fiecărui ordonator de credite.

„Nu am crescut cheltuielile, ci le-am scăzut. Am adăugat la investiții”, a declarat ministrul.

Sănătatea este principalul domeniu care primește fonduri prin această rectificare. Potrivit lui Nazare, au fost alocate resurse atât Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, cât și Ministerului Sănătății, fără majorarea țintei de deficit. Au fost asigurate și sume pentru funcționarea Ministerului Afacerilor Interne și pentru alte cheltuieli esențiale.

Ministrul a legat aprobarea rectificării și de posibilitatea unei noi ieșiri pe piețele financiare, în condițiile în care România mai are de acoperit un necesar de finanțare de 70 miliarde în următoarele opt săptămâni.

Totodată, Nazare a susținut că, de la învestirea noului guvern, costurile de finanțare au scăzut cu 40–60 de puncte de bază pentru finanțarea internă și cu 20–30 de puncte de bază pentru euroobligațiuni.