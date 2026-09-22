Nazare, după discuțiile cu JPMorgan: România își recâștigă predictibilitatea fiscală. Investițiile publice au crescut cu 24% în primele șapte luni ale anului

România își recâștigă predictibilitatea fiscală, iar următoarea etapă trebuie să vizeze reducerea necesarului și a costurilor de finanțare, precum și atragerea capitalului privat pentru multiplicarea investițiilor publice și europene, a transmis ministrul finanțelor, Alexandru Nazare, după discuțiile desfășurate la New York cu reprezentanții JPMorgan, unul dintre cei mai mari investitori instituționali globali.

Ministrul a participat la reuniuni în cadrul delegației conduse de președintele Nicușor Dan, discuțiile fiind consacrate reducerii deficitului bugetar, diminuării necesarului și costurilor de finanțare ale statului și menținerii investițiilor și fondurilor europene în centrul creșterii economice.

Potrivit lui Nazare, evoluția investițiilor publice arată că procesul de corecție fiscală poate continua fără abandonarea proiectelor de dezvoltare.

„Corecția fiscală confirmă țintele asumate de deficit, fiind realizată cu menținerea, în același timp, a unui nivel ridicat al investițiilor. În primele șapte luni ale anului, investițiile publice au ajuns la aproximativ 76,5 miliarde de lei, în creștere cu circa 24% față de aceeași perioadă a anului trecut, 71% dintre acestea fiind susținute din fonduri europene și PNRR”, a transmis Alexandru Nazare, într-un mesaj publicat pe Facebook.

Ministrul finanțelor a arătat că investitorii care finanțează statul român urmăresc în special predictibilitatea politicii fiscale, respectarea proiecțiilor asumate, continuarea reformelor și capacitatea autorităților de a utiliza fondurile europene pentru investiții și creștere economică.

„Principalul mesaj transmis este acela că România își recâștigă predictibilitatea fiscală. Deși încă ne confruntăm cu un deficit excesiv, credibilitatea execuției – un factor decisiv pentru investitori – s-a apreciat incontestabil”, a afirmat Nazare.

Oficialul a prezentat România drept o economie aflată în transformare, care trebuie să treacă de la finanțarea consumului la atragerea capitalului necesar proiectelor de dezvoltare.

„România nu mai negociază capital pentru consum, ci capital pentru transformare. România are proiecte în infrastructură, energie, apărare, digitalizare, industrie sau infrastructură critică, iar direcția care ne interesează este cea a tranzacțiilor concrete”, a subliniat ministrul.

În opinia sa, principala provocare pentru următorii ani este utilizarea investițiilor publice și a fondurilor europene drept bază pentru atragerea unui volum mai mare de capital privat.

„Următorul pas trebuie să fie multiplicarea investiției publice prin capital privat și proiecte bancabile”, a adăugat Alexandru Nazare.

Ministrul a susținut că asemenea discuții trebuie purtate constant pe marile piețe financiare, astfel încât România să prezinte nu doar planurile economice, ci și rezultate concrete care să demonstreze că este un partener serios și responsabil.

Mesajul său vine după ce președintele Nicușor Dan s-a întâlnit, la sediul JPMorgan din New York, cu unii dintre cei mai importanți investitori instituționali în obligațiuni de stat românești.

Șeful statului le-a transmis investitorilor că România își va păstra traiectoria de consolidare fiscală, în pofida tensiunilor politice interne, și va continua să ia măsuri pentru recâștigarea competitivității economice.

Nicușor Dan a precizat că România va continua să se împrumute anual de pe piețele internaționale, însă necesarul de finanțare ar urma să se reducă după coborârea deficitului bugetar sub pragul de 3% din PIB.

„România se împrumută anual cu zeci de miliarde de euro și va continua să o facă, chiar dacă într-o măsură mai mică, odată ce vom reduce deficitul bugetar la sub 3% din PIB”, a afirmat președintele.

Întâlnirile economice au făcut parte din agenda delegației României la New York, în contextul participării președintelui Nicușor Dan la Săptămâna la Nivel Înalt a celei de-a 81-a sesiuni a Adunării Generale a ONU.