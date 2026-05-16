Nazare, după menținerea ratingului „BBB-”: România trebuie să continue consolidarea fiscală, reformele și atragerea fondurilor europene pentru a evita retrogradarea

Ministrul finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat sâmbătă că reconfirmarea ratingului investițional al României de către S&P Global Ratings reprezintă „un semnal important pentru economia României și pentru încrederea investitorilor”, însă a avertizat că echilibrul actual rămâne fragil, iar menținerea ratingului depinde de continuarea consolidării fiscale, a reformelor și a atragerii fondurilor europene.

„S&P a reconfirmat aseară ratingul investițional – un semnal important pentru economia României și pentru încrederea investitorilor”, a transmis Nazare, într-un mesaj pe Facebook.

Ministrul a subliniat că evaluarea a fost realizată în urma convocării unui comitet ad-hoc al agenției de rating, „o procedură excepțională”, organizată în afara calendarului obișnuit, pe fondul evoluțiilor politice recente din România.

Potrivit acestuia, menținerea ratingului recomandat investițiilor într-un context intern și extern dificil reflectă eficiența măsurilor de consolidare fiscală adoptate în ultimele luni.

Nazare a afirmat că S&P a remarcat reducerea deficitului bugetar în primul trimestru, controlul mai strict al cheltuielilor și rolul esențial al fondurilor europene pentru stabilitatea economică și continuarea investițiilor.

„În ultimele luni, Ministerul Finanțelor a avut un dialog permanent și extrem de dificil cu agențiile de rating și investitorii internaționali, într-un context marcat de incertitudine politică, presiuni externe și volatilitate regională. Menținerea ratingului investițional a presupus un efort constant de credibilizare și o demonstrație continuă a faptului că România își poate respecta angajamentele”, a declarat ministrul finanțelor.

Acesta a avertizat, însă, că perspectiva negativă menținută de agenția de rating arată că România rămâne expusă unor riscuri importante.

„Acest echilibru este unul fragil și se poate menține doar dacă este dublat permanent de cifrele execuției bugetare și de sumele atrase din PNRRR – altfel spus, nu ne permitem accidente de parcurs”, a afirmat Nazare, adăugând că instabilitatea politică, întârzierea reformelor, presiunile externe și eventualele derapaje în reducerea deficitului bugetar în 2027 sunt principalii factori care ar putea conduce la o retrogradare a ratingului.

Ministrul finanțelor a subliniat că România trebuie să continue consolidarea fiscală și implementarea reformelor pentru a asigura accesarea fondurilor europene din PNRR, SAFE și politica de coeziune.

„Menținerea ratingului nu trebuie privită ca o garanție permanentă – este rezultatul unui echilibru fin pe care îl menținem în relație cu agențiile internaționale. Al unor decizii dificile, al disciplinei bugetare și al credibilității pe care România trebuie să o transmită continuu investitorilor și partenerilor internaționali”, a subliniat Alexandru Nazare.

Nazare a mai declarat că menținerea disciplinei fiscal-bugetare și construirea unui buget credibil pentru 2027 ar putea permite revenirea României la o perspectivă stabilă încă din toamnă.

„Acest lucru ar scoate România din zona de risc imediat în privința unui potențial downgrade și ar sprijini scăderea costurilor de finanțare”, a afirmat ministrul.

Potrivit lui Alexandru Nazare, următoarea misiune S&P în România va avea loc în septembrie, iar următorul raport periodic al agenției va fi publicat în octombrie.