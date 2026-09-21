Nazare, întâlniri la New York pentru întărirea relației economice cu SUA și o prezență mai activă a României în marile fluxuri de capital și investiții internaționale

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, participă luni și marți, la New York, la o serie de întâlniri economice și financiare dedicate atragerii capitalului american pentru proiecte strategice, consolidării dialogului cu investitorii internaționali și dezvoltării dimensiunii economice a Parteneriatului Strategic România–SUA, potrivit unui comunicat remis caleaeuropeana.ro.

Alexandru Nazare face parte, în perioada 21–22 septembrie 2026, din delegația oficială a României la New York, condusă de Președintele României, Nicușor Dan, cu prilejul celei de-a 81-a sesiuni a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite.

Potrivit agendei publicate de Ministerul Finanțelor, Nazare participă astăzi, 21 septembrie, la masa rotundă cu tema „Anchoring the Eastern Flank: Critical Infrastructure and Transatlantic Capital in Central and Eastern Europe”, organizată de Atlantic Council România la New York. Evenimentul reunește investitori instituționali americani, instituții de finanțare a dezvoltării, reprezentanți ai instituțiilor de politici transatlantice, precum și oficiali guvernamentali și diplomatici din regiune.

Pentru România, participarea continuă demersurile din ultimul an pentru întărirea dimensiunii economice a Parteneriatului Strategic cu Statele Unite, cu accent pe energie, infrastructură, tehnologie, capacități de producție și integrarea companiilor românești în lanțurile transatlantice de aprovizionare. Aceste direcții au fost abordate de ministrul Alexandru Nazare și în dialogul purtat în ultimele luni cu administrația americană, DFC, U.S. EXIM Bank și reprezentanți ai Congresului SUA.

Tot astăzi, ministrul Finanțelor participă și la o întâlnire cu reprezentanții J.P. Morgan și cu investitori instituționali cu expunere pe titlurile de stat românești. Discuțiile vizează evoluția finanțelor publice, continuarea consolidării fiscale, strategia de finanțare a statului și perspectivele economice ale României.

Întâlnirea continuă dialogul constant al Ministerului Finanțelor cu investitorii internaționali, inclusiv seria de discuții organizate în acest an împreună cu J.P. Morgan. În cadrul celei mai recente întâlniri, de la București, discuțiile s-au concentrat asupra traiectoriei deficitului, costurilor de finanțare, continuării reformelor și absorbției fondurilor europene, în contextul în care predictibilitatea și credibilitatea fiscală influențează direct condițiile în care România se finanțează pe piețele internaționale.

Marți, 22 septembrie, ministrul Finanțelor va participa la întâlnirea cu Ben Black, CEO al U.S. International Development Finance Corporation – DFC, instituția guvernamentală americană care mobilizează capital privat și finanțează investiții în sectoare strategice precum infrastructură, energie și tehnologie avansată.

Întâlnirea va continua dialogul început în vizitele anterioare în Statele Unite și aprofundat ulterior la București, privind posibile instrumente de finanțare pentru proiecte strategice românești și atragerea capitalului american în economie. În discuțiile anterioare cu DFC, ministrul Finanțelor a evidențiat oportunități în domenii precum energia, infrastructura și tehnologia, precum și rolul pe care instituțiile financiare românești îl pot avea în structurarea unor astfel de investiții.

Participarea ministrului Finanțelor la aceste întâlniri, în cadrul delegației României, urmărește să conecteze mai strâns agenda strategică și de securitate a României cu agenda economică și investițională.

Programul vizitei de la New York continuă demersurile ministrului Alexandru Nazare pentru întărirea componentei economice a relației cu Statele Unite și pentru o prezență mai activă a României în marile fluxuri de capital și investiții internaționale.