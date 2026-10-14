Nazare: Pachetul european pentru integrarea piețelor de capital va facilita finanțarea companiilor românești, va întări protecția investitorilor și va oferi României o voce mai puternică în deciziile europene

Ministrul finanțelor, Alexandru Nazare, a afirmat marți că pachetul european pentru integrarea și supravegherea piețelor de capital (MISP), susținut de România la reuniunea ECOFIN, va crea noi oportunități pentru companiile românești de a atrage investiții și finanțare din alte state membre, potrivit unui mesaj și unei declarații video publicate pe Facebook.

„Mai mult capital pentru companiile românești, o protecție mai bună a investitorilor români și o voce mai puternică pentru România în deciziile europene”, a transmis Nazare.

Potrivit ministrului, pachetul urmărește reducerea diferențelor și a barierelor dintre piețele naționale, simplificarea activității transfrontaliere a firmelor și instituțiilor financiare și stabilirea unor reguli mai clare pentru supravegherea acestora la nivel european.

În declarația video, Nazare a evidențiat posibilitatea ca firmele să opereze mai ușor în mai multe state, descriind mecanismul drept un „pașaport pentru investiții”. El a susținut că integrarea piețelor poate aduce mai mult capital și un potențial de dezvoltare mai mare inclusiv pentru piața românească.

„Acest pachet înseamnă mai multă finanțare pentru companiile din România, astfel încât și firmele românești să aibă acces la capital”, a declarat ministrul.

Pe lângă facilitarea finanțării, România a urmărit în negocieri consolidarea protecției investitorilor de pe piața națională.

„Am susținut consolidarea competențelor autorităților române de a interveni eficient în cazul încălcărilor comise de firme de investiții străine care activează pe piața românească, pentru o mai bună protecție a investitorilor”, a precizat Nazare în mesajul scris.

Un alt rezultat evidențiat de ministru este îmbunătățirea accesului autorităților române la datele privind tranzacțiile investitorilor localizați în România, inclusiv atunci când operațiunile sunt efectuate pe piețele de capital din alte state membre.

Nazare a arătat că România a participat activ la discuțiile din ultimele zece luni, în cooperare cu Banca Națională a României și Autoritatea de Supraveghere Financiară. Obiectivul a fost ca interesele naționale și particularitățile unei piețe de capital aflate încă în dezvoltare să fie reflectate în textul negociat.

În intervenția video, ministrul a subliniat că discuțiile privind integrarea piețelor de capital durează de peste zece ani, dar că în ultimele zece luni s-au înregistrat progrese importante, care au permis ajungerea la un compromis în cadrul ECOFIN.

Procesul legislativ european nu este însă încheiat. Potrivit lui Nazare, următoarea etapă va consta în negocierile cu Parlamentul European, după adoptarea poziției acestuia, pentru definitivarea noilor reguli.