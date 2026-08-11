Nazare: Piețele au reacționat pozitiv după reconfirmarea ratingului României de către Moody’s. Randamentele titlurilor de stat au scăzut

Piețele financiare au reacționat pozitiv după ce agenția Moody’s a reconfirmat ratingul României, menținând țara în categoria recomandată investițiilor, susține ministrul finanțelor, Alexandru Nazare, acesta afirmând că primele semnale indică o scădere a costurilor de finanțare ale statului.

Potrivit lui Nazare, înaintea anunțului Moody’s, investitorii au manifestat prudență față de România, în condițiile în care randamentele obligațiunilor pe 10 ani din alte state din regiune scădeau cu aproximativ 10-20 de puncte de bază.

„După publicarea deciziei însă, reacția piețelor a fost una favorabilă”, a transmis ministrul finanțelor, într-o postare pe Facebook.

Nazare precizează că, pe 10 august, randamentele titlurilor de stat românești, atât cele emise pe piața internă, cât și cele de pe piețele externe, au scăzut cu 4 până la 11 puncte de bază, în funcție de maturitate, față de închiderea de vineri.

Un alt semnal pozitiv, potrivit ministrului, a venit de la licitația de titluri de stat organizată luni. Investitorii au depus oferte în valoare de 1,79 miliarde de lei, de 2,6 ori mai mult decât suma de 700 de milioane de lei pe care Ministerul Finanțelor intenționa inițial să o împrumute.

„Cererea ridicată arată un interes crescut al investitorilor pentru titlurile de stat românești”, a afirmat Nazare.

Ministrul finanțelor a mai precizat că ordinele investitorilor au venit la randamente competitive, sub nivelurile de pe piața secundară, ceea ce a permis Ministerului Finanțelor să adjudece 809,25 milioane de lei, la același nivel de randament.

„Toate acestea arată că decizia Moody’s a fost bine primită atât de investitorii de pe piața internă, cât și de cei internaționali. Este o reacție pozitivă a piețelor și un semnal important privind încrederea investitorilor în capacitatea României de a se finanța”, a transmis Alexandru Nazare.

Ministrul finanțelor a adăugat că România trebuie să mențină o abordare bazată pe echilibru și responsabilitate, exprimându-și convingerea că astfel țara va putea păstra calificativul actual și reveni la perspectiva „stabilă”.

Agenția de rating Moody’s a menținut vineri ratingul de țară al României în categoria „recomandat investițiilor”.

Potrivit agenției, rezultatele obținute de România în anul 2025 și în prima jumătate a anului 2026 au depășit așteptările privind ritmul consolidării fiscale. Moody’s estimează că deficitul bugetar va scădea la 5,8% din PIB în anul 2026, cu peste două puncte procentuale sub nivelul înregistrat în anul precedent, pe fondul disciplinei în ceea ce privește cheltuielile publice și al menținerii unui nivel solid al veniturilor bugetare.

Raportul evidențiază faptul că reducerea deficitului contribuie la încetinirea ritmului de creștere a datoriei publice și a costurilor cu dobânzile. În același timp, apartenența României la Uniunea Europeană, accesul la finanțarea europeană și perspectivele solide de creștere economică continuă să reprezinte puncte forte ale profilului de credit al țării.

Și agenția Fitch Ratings a decis săptămâna trecută să mențină ratingul suveran al României în categoria recomandată investițiilor (BBB-), dar a avertizat că sustenabilitatea consolidării fiscale, deficitul încă ridicat și incertitudinea politică rămân principalele vulnerabilități ale economiei. În perioada următoare sunt așteptate și evaluările S&P Global Ratings.