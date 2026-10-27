Nazare: Propunerile companiilor românești vor fi avute în vedere la pregătirea bugetului pentru 2027 și aplicarea măsurilor de relansare economică

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat că preocupările și propunerile companiilor românești vor fi avute în vedere în pregătirea bugetului pentru 2027 și în implementarea măsurilor de relansare economică. După întâlnirea de luni dintre Guvern și reprezentanții mediului de afaceri, el a subliniat că obiectivul este creșterea capacității de producție internă și îmbunătățirea accesului firmelor la capital.

„Am ascultat cu atenție preocupările și propunerile companiilor românești – sunt mesaje importante, pe care le-am preluat și pe care le vom avea în vedere atât în pregătirea bugetului pentru 2027, cât și în implementarea măsurilor de relansare economică”, a transmis Nazare, într-o postare pe Facebook.

Reuniunea a avut loc la Palatul Victoria, cu participarea premierului Luca Niculescu și a altor membri ai echipei guvernamentale.

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Ministrul a afirmat că stabilitatea financiară este cel mai important sprijin pe care statul îl poate oferi mediului privat. În evaluarea sa, consolidarea fiscal-bugetară reprezintă o condiție pentru recâștigarea predictibilității, reducerea treptată a costurilor de finanțare, creșterea încrederii investitorilor și asigurarea resurselor necesare dezvoltării economiei reale.

„Pentru ca aceste beneficii să se concretizeze, trebuie să respectăm un principiu fundamental: nicio nouă cheltuială permanentă fără o sursă permanentă de finanțare. Statul trebuie să își disciplineze propriile cheltuieli, să reducă risipa și să creeze spațiu pentru investițiile care generează valoare adăugată și locuri de muncă”, a subliniat acesta.

În privința obligațiilor statului față de companii, Nazare a anunțat continuarea accelerării rambursărilor de TVA și colaborarea cu instituțiile responsabile pentru reducerea restanțelor la decontarea indemnizațiilor de concediu medical.

„Vrem un calendar predictibil de recuperare a sumelor pe care angajatorii le avansează în numele statului. Nu putem cere companiilor disciplină financiară fără ca statul să respecte aceleași reguli”, a afirmat ministrul.

O altă prioritate este accelerarea plății facturilor pentru investiții. Potrivit lui Nazare, Ministerul Finanțelor a asigurat resurse bugetare importante pentru continuarea investițiilor publice, inclusiv a proiectelor finanțate prin PNRR și fonduri europene. Efortul va continua, cu accent pe plata lucrărilor executate, reducerea întârzierilor și susținerea companiilor care construiesc infrastructura României.

Pentru îmbunătățirea accesului firmelor la finanțare, ministrul a susținut consolidarea capitalului Băncii de Investiții și Dezvoltare (BID), pentru care sunt prevăzute în acest an 250 milioane de euro.

Pe lângă instrumentele de garantare și creditare aflate în pregătire sau în implementare, sunt dezvoltate noi produse financiare pentru investiții, IMM-uri și proiecte strategice.

„BID trebuie să devină un instrument real de mobilizare a capitalului privat”, a precizat Nazare.

În sectorul transporturilor, autoritățile au în vedere prelungirea măsurilor de protecție asociate crizei de pe piața carburanților și continuarea în 2027 a mecanismului de compensare parțială a accizei la motorina utilizată în transportul rutier comercial, cu respectarea cadrului legal național și european. Ministrul a arătat că predictibilitatea costurilor de transport este importantă pentru competitivitatea întregii economii.

Nazare a anunțat, de asemenea, că prioritatea este lansarea tuturor schemelor de sprijin din pachetul de relansare economică, astfel încât măsurile aprobate să se transforme în finanțări efective. Acestea vizează producția locală, tehnologiile avansate, materiile prime critice, industria de apărare și dezvoltarea regională.

În paralel, Ministerul Finanțelor și BID lucrează, în parteneriat cu Fondul European de Investiții, la dezvoltarea unui fond național de fonduri, destinat mobilizării capitalului privat și sprijinirii capitalizării companiilor românești.

„Obiectivul este să corectăm una dintre vulnerabilitățile structurale ale economiei: capacitatea insuficientă de producție internă și accesul limitat la capital pentru companiile care vor să investească și să se dezvolte”, a explicat ministrul.

El a subliniat că România are nevoie să producă și să investească mai mult, generând mai multă valoare adăugată în țară. În acest context, Ministerul Finanțelor are atât responsabilitatea de a asigura disciplina fiscal-bugetară, cât și de a construi instrumente care să permită dezvoltarea mediului privat.

„Nu putem construi o economie competitivă pe deficite permanente, datorii tot mai mari și decizii fiscale imprevizibile. Dar putem construi o economie mai puternică prin stabilitate, dialog, investiții și respectarea angajamentelor”, a conchis Nazare.