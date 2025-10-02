Ne aflăm „cu toții într-o nouă realitate”, subliniază Volodimir Zelenski: „Rusia încă se simte suficient de îndrăzneață pentru a escalada acest război”. Avem nevoie de un răspuns rapid și eficient

Ne aflăm „cu toții într-o nouă realitate și cred că toată lumea înțelege acest lucru, chiar și cei care nu vor să recunoască”, a avertizat președintele ucrainean Volodimir Zelenski, făcând referire la „recentele incidente cu drone” care arată că „Rusia încă se simte suficient de îndrăzneață pentru a escalada acest război”.

Prezent la summitul Comunității Politice Europene, ce are loc la Copenhaga, liderul ucrainean a evidențiat că Rusia dorește „să divizeze Europa, să stârnească dispute, să ne împiedice să găsim un teren comun”, conform The Guardian.

„Dacă rușii îndrăznesc să lanseze drone împotriva Poloniei sau să încalce spațiul aerian al țărilor din nordul Europei, înseamnă că acest lucru se poate întâmpla oriunde – în Europa de Vest, în sud – și avem nevoie de un răspuns rapid și eficient”, spune el.

El i-a îndemnat pe lideri să accelereze adoptarea celui de-al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei și le-a cerut să „susțină apelul președintelui Trump de a înceta achiziționarea de petrol rusesc aici, în Europa”.

Într-o aluzie directă la Viktor Orbán, Zelenski a continuat spunând că „cei din Ungaria trebuie să audă acest lucru”, adăugând că este încrezător că „energia din SUA și de la alți parteneri poate umple golul de pe piața europeană”.

De asemenea, el a felicitat Republica Moldova pentru victoria pro-europenilor în alegerile parlamentare și i-a îndeamnat pe lideri să deschidă discuțiile oficiale privind aderarea Republicii Moldova și Ucrainei la UE.

Într-o întâlnire cu premierul danez Mette Frederiksen, Zelenski a afirmat că expertiza profesioniștilor ucraineni și tehnologiile ucrainene trebuie să devină o parte importantă a inițiativei UE privind zidul anti-drone.

Liderii celor 27 de state membre ale Uniunii Euroepne au susținut miercuri în mare măsură proiectele emblematice prioritare inițiale care vor consolida securitatea Europei, inclusiv European Drone Wall (Zidul european împotriva dronelor) și Eastern Flank Watch (Supravegherea flancului estic), a anunțat președintele Consiliului European Antonio Costa, după o reuniune informală a șefilor de stat sau de guvern, la Copenhaga.

Astfel, liderii Uniunii Europene au discutat la Copenhaga despre un „zid anti-drone” care să protejeze continentul de dronele rusești, cu România și statele de pe flancul estic solicitând o finanțare europeană separată pentru acest proiect de securitate anunțat de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în cadrul discursului privind Starea Uniunii Europene.