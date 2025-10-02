INTERNAȚIONAL
Ne aflăm „cu toții într-o nouă realitate”, subliniază Volodimir Zelenski: „Rusia încă se simte suficient de îndrăzneață pentru a escalada acest război”. Avem nevoie de un răspuns rapid și eficient
Ne aflăm „cu toții într-o nouă realitate și cred că toată lumea înțelege acest lucru, chiar și cei care nu vor să recunoască”, a avertizat președintele ucrainean Volodimir Zelenski, făcând referire la „recentele incidente cu drone” care arată că „Rusia încă se simte suficient de îndrăzneață pentru a escalada acest război”.
Prezent la summitul Comunității Politice Europene, ce are loc la Copenhaga, liderul ucrainean a evidențiat că Rusia dorește „să divizeze Europa, să stârnească dispute, să ne împiedice să găsim un teren comun”, conform The Guardian.
„Dacă rușii îndrăznesc să lanseze drone împotriva Poloniei sau să încalce spațiul aerian al țărilor din nordul Europei, înseamnă că acest lucru se poate întâmpla oriunde – în Europa de Vest, în sud – și avem nevoie de un răspuns rapid și eficient”, spune el.
El i-a îndemnat pe lideri să accelereze adoptarea celui de-al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei și le-a cerut să „susțină apelul președintelui Trump de a înceta achiziționarea de petrol rusesc aici, în Europa”.
Într-o aluzie directă la Viktor Orbán, Zelenski a continuat spunând că „cei din Ungaria trebuie să audă acest lucru”, adăugând că este încrezător că „energia din SUA și de la alți parteneri poate umple golul de pe piața europeană”.
De asemenea, el a felicitat Republica Moldova pentru victoria pro-europenilor în alegerile parlamentare și i-a îndeamnat pe lideri să deschidă discuțiile oficiale privind aderarea Republicii Moldova și Ucrainei la UE.
Într-o întâlnire cu premierul danez Mette Frederiksen, Zelenski a afirmat că expertiza profesioniștilor ucraineni și tehnologiile ucrainene trebuie să devină o parte importantă a inițiativei UE privind zidul anti-drone.
Liderii celor 27 de state membre ale Uniunii Euroepne au susținut miercuri în mare măsură proiectele emblematice prioritare inițiale care vor consolida securitatea Europei, inclusiv European Drone Wall (Zidul european împotriva dronelor) și Eastern Flank Watch (Supravegherea flancului estic), a anunțat președintele Consiliului European Antonio Costa, după o reuniune informală a șefilor de stat sau de guvern, la Copenhaga.
Astfel, liderii Uniunii Europene au discutat la Copenhaga despre un „zid anti-drone” care să protejeze continentul de dronele rusești, cu România și statele de pe flancul estic solicitând o finanțare europeană separată pentru acest proiect de securitate anunțat de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în cadrul discursului privind Starea Uniunii Europene.
“Victoria zdrobitoare” a partidului Maiei Sandu, ovaționată de liderii europeni reuniți la Copenhaga: “Este o victorie a libertății moldovenilor și a Europei noastre”
Victoria convingătoare a Partidului Acțiune și Solidaritate al președintei Maia Sandu la alegerile legislative din Republica Moldova a fost aplaudată la scenă deschisă de liderii europeni reuniți joi, la Copenhaga, la summitul Comunității Politice Europene.
Vorbind în deschiderea reuniunii, președintele Consiliului European, Antonio Costa, a evocat o victorie zdrobitoare a forțelor democratice și europene, subliniind că aceasta reprezintă și o victorie “a Europei noastre”.
“Mai întâi, vreau să o felicit pe Maia Sandu, președinta Republicii Moldova, pentru victoria zdrobitoare pe care forțele democratice și pro-europene au obținut-o duminica trecută în Moldova. Această victorie nu este doar o victorie a Moldovei, este o victorie a democrației, care și-a demonstrat capacitatea de a rezista manevrelor de ingerință ale forțelor străine, și o victorie a libertății moldovenilor de a spune că vor să își aleagă și pot să își aleagă destinul. Și este, de asemenea, o victorie a Europei noastre, pentru că alegerea a fost foarte clară în direcția europeană a Moldovei”, a afirmat Costa, potrivit unui video difuzat pe Facebook pe consilierul președintei Maia Sandu, Igor Zaharov.
Pe 28 septembrie, cetățenii Republicii Moldova au fost chemați la urne să aleagă o nouă componență a Parlamentului, într-un scrutin considerat istoric și cel mai important de la dobândirea independenței țării deoarece miza scrutinului este una geopolitică, vizând menținerea Republicii Moldova pe calea europeană sau, dimpotrivă, readucerea ei în sfera de influență a Federației Ruse.
Rezultatele alegerilor au fost salutate de majoritatea liderilor occidentali, între care liderii instituțiilor europene – președintele Consiliului European, Antonio Costa, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și președinta Parlamentului European, Roberta Metsola -, președintele francez Emmanuel Macron, de președintele ucrainean Volodimir Zelenski, președintele român Nicușor Dan, premierul român Ilie Bolojan și premierul polonez Donald Tusk.
Votul la alegerile parlamentare este un mandat puternic pentru procesul de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană, a transmis și președinta Maia Sandu, în cadrul unei conferințe de presă, subliniind că cea mai scurtă cale către pace, libertate și siguranță este calea europeană.
Președintele Lituaniei este sceptic față de implementarea unui „zid anti-drone” de-a lungul flancului estic și pledează pentru protejarea zonelor vulnerabile
Președintele Lituaniei, Gitanas Nauseda, și-a exprimat joi, la sosirea la Summitul Comunității Politice Europene (CPE) de la Copenhaga, scepticismul privind posibilitatea implementării unui „zid anti-drone” de-a lungul flancului estic european și a pledat pentru protejarea zonelor cele mai vulnerabile, aflate pe traiectoria dronelor rusești, informează EFE, scrie Agerpres.
„Să încercăm să protejăm acele zone ale frontierei care sunt cele mai expuse sau cele mai vulnerabile pentru că vedem că dronele vin de obicei din Ucraina prin teritoriul Belarusului”, a afirmat Nauseda.
„Belarus încearcă, de asemenea, să le doboare, dar nu reușește în toate cazurile și atunci (dronele) ajung în Uniunea Europeană, în țările baltice, în primul rând, și în Polonia. Așadar, trebuie să protejăm zonele din apropierea capitalei noastre pentru că ele se află pe traiectoria dronelor care vin din Ucraina”, a explicat președintele lituanian înainte de a participa la reuniunea CPE.
Nauseda a avertizat că ridicarea unui „zid anti-drone” de-a lungul întregii frontiere estice a UE cu Rusia, Belarus și Ucraina este un proiect „foarte ambițios” și a subliniat că trebuie să se țină cont că este o mare provocare să se securizeze în acest mod 3.000 de kilometri de frontieră.
Un sistem care ar putea proteja fiecare centimetru de pământ lituanian ar depăși costul PIB-ului țării, a semnalat președintele lituanian.
În acest sens, Gitanas Nauseda a sugerat că, în implementarea acestor măsuri de apărare, UE ar trebui să adopte o „abordare selectivă” pentru a proteja zonele și infrastructurile cele mai vulnerabile și a declarat că prima fază a acestui proiect ar putea, teoretic, să fie finalizată înaintea următorului cadru financiar multianual european.
Capitala lituaniană Vilnius este situată la doar 35 de kilometri de granița estică cu Belarus, care are o lungime de 680 de kilometri.
Pe de altă parte, președintele lituanian a subliniat că incidentele recente au arătat clar că dronele reprezintă o posibilă amenințare în întreaga UE.
„La început credeam că aceasta este o amenințare pentru țările cu granițe directe cu Belarus și Rusia, care se află cu adevărat direct pe linia frontului. Acum, incidentele recente din Danemarca arată că chiar și țările care nu au graniță cu Federația Rusă sunt expuse”, a afirmat președintele lituanian
Rusia și-a intensificat incursiunile în spațiul aerian al UE în septembrie, mai întâi în Polonia cu aproximativ 20 de drone, apoi în România. Ulterior, la 19 septembrie, Estonia a acuzat Rusia că i-a încălcat spațiul aerian cu trei bombardiere MiG-31, care au rămas în spațiul aerian eston timp de 12 minute, incident ce a determinat autoritățile de la Tallin să ceară activarea Articolului 4 al Tratatului Atlanticului de Nord.
Rețeta lui Macron pentru a contracara Rusia: „Răspunsul principal trebuie să fie mai multă imprevizibilitate și ambiguitate strategică”
Președintele Franței, Emmanuel Macron, a pledat joi, în marja summitului Comunității Politice Europene (CPE) de la Copenhaga, pentru o abordare fermă, dar deliberat imprevizibilă și bazată pe ambiguitate strategică, ca răspuns la provocările venite din partea Rusiei. El a subliniat, totodată, că dronele care încalcă teritoriul european își asumă riscuri majore, informează The Guardian.
„Dronele care încalcă teritoriul nostru își asumă un risc uriaș. Ele pot fi distruse, punct. Nu suntem obligați să dăm avertismente. Vom face ceea ce trebuie pentru a ne proteja integritatea aeriană și teritorială”, a declarat liderul francez, referindu-se la recentele incidente cu drone care au afectat Danemarca și alte state europene.
Macron a cerut finalizarea anchetelor privind perturbările cauzate de dronele neidentificate și a reafirmat solidaritatea Franței cu Polonia, Estonia și alte țări vizate de provocări.
Președintele francez a subliniat că Rusia nu și-a atins obiectivele inițiale în Ucraina. „Suntem într-un moment în care Rusia nu își atinge obiectivul principal, întrucât <<operațiunea specială>> nu a reușit să ajungă la Kiev sau să schimbe regimul din Ucraina. Situația este mult mai bună astăzi decât la începutul anului, când ne temeam de o pace rapidă și aveam dubii privind nivelul sprijinului din partea Statelor Unite”, a spus el.
Macron a evidențiat rolul Coaliției de Voință și „reluarea dialogului cu Statele Unite”, menționând că declarațiile recente ale președintelui Donald Trump reprezintă „o schimbare uriașă” de atitudine față de războiul din Ucraina.
„Este foarte important, pentru că pentru mine este un caz concret de contracarare a dezinformării răspândite de Rusia. Nu, Rusia nu câștigă. Nu, Ucraina nu pierde acest război, iar situația este foarte diferită”, a subliniat el.
Pentru următoarea etapă, șeful statului francez a cerut consolidarea apărării Ucrainei, cu accent pe sisteme antiaeriene, tehnologie antidrone și rachete cu rază lungă de acțiune. Totodată, a făcut apel la adoptarea rapidă a pachetului 19 de sancțiuni împotriva Rusiei și la intensificarea acțiunilor împotriva flotei fantomă utilizate de Moscova pentru exporturi petroliere.
„Este extrem de important să creștem presiunea asupra acestei flote fantomă, pentru că va reduce clar capacitatea de a finanța războiul. Trebuie să le distrugem modelul de acțiune, prin reținerea acestor nave chiar și câteva zile sau săptămâni și obligându-le să se reorganizeze”, a spus Macron.
