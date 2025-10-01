“Ne aflăm într-o confruntare cu Rusia”, afirmă Macron, la Copenhaga, făcând trimitere la ingerințele în alegeri și violarea spațiului aerian al UE

Președintele francez Emmanuel Macron a apreciat miercuri, la Copenhaga, că Europa se află într-o confruntare cu Rusia, nominalizând amenințările hibride din partea Moscovei ca principală problemă pe care Uniunea Europeană o experimentează dinspre răsăritul continentului.

„Ne aflăm într-o confruntare cu Rusia, care de câțiva ani este foarte agresivă în spațiul informațional, inclusiv în timpul alegerilor, și își intensifică atacurile cibernetice”, a declarat președintele francez, la sosirea la Consiliul European informal din capitala Danemarcei, organizat cu o zi înainte de cel de-al șaptelea summit al Comunității Politice Europene, o platformă creată la inițiativa lui Macron.

Această reuniune informală, organizată în contextul președinției daneze a Consiliului UE, are loc într-un moment critic în care războiul hibrid al Rusiei împotriva Occidentului s-a extins din spațiul informațional în cel al încălcării spațiului aerian al UE și NATO, cu incursiuni de drone în Polonia, România și țările scandinave și de avioane în Estonia.

Premierul danez Mette Frederiksen, gazda reuniunii, a cerut un răspuns puternic și coordonat al Europei în fața acțiunilor agresive atribuite Rusiei, descriind că în actualul moment Europa se află „în cea mai dificilă și periculoasă situație de la al Doilea Război Mondial încoace”.

Danemarca s-a confruntat cu astfel de provocări din partea Rusiei, iar guvernul a interzis orice activitate de zbor pentru drone în perioada summit-urilor de miercuri și de joi, ca măsuri suplimentare de securitate.

„Oricine încalcă spațiul aerian se expune represaliilor: este dreptul nostru”, a spus Macron, adăugând că „suntem puși la încercare”.

De altfel, liderii Uniunii Europene vor discuta la Copenhaga despre un „zid anti-drone” care să protejeze continentul de dronele rusești, cu România și statele de pe flancul estic solicitând o finanțare europeană separată pentru acest proiect de securitate anunțat de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în cadrul discursului privind Starea Uniunii Europene.

Spre deosebire de alți lideri, Macron nu a folosit cuvântul „război”, ci s-a referit la „amenințări hibride în domeniul confruntării”.

Referirile la amenințările hibride din partea liderilor europeni vin și în timp ce președintele Nicușor Dan a dezvăluit marți că va prezenta liderilor europeni cu care se vor reuni miercuri, la Copenhaga, dovada ingerințelor Rusiei în alegerile prezidențiale anulate din 2024.

Liderii UE se întrunesc la Copenhaga în cadrul unui Consiliu European informal, pentru a discuta despre modul în care se poate consolida: apărarea comună a Europei și sprijinul pentru Ucraina Liderii vor reveni asupra ambelor subiecte cu ocazia viitoarei reuniuni a Consiliului European, care va avea loc pe 23 și 24 octombrie 2025.