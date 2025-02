“Ne pasă foarte mult de Europa”: Vance și von der Leyen “au reafirmat soliditatea relației UE-SUA” în ciuda tensiunilor comerciale și a cursei din domeniul IA

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și noul vicepreședinte al SUA, J.D. Vance, au avut marți, la Paris, prima întrevedere bilaterală dintre UE și Statele Unite, marcată de primele tarife impuse de administrația Trump importurilor de oțel și aluminiu, de abordarea sprijinului pentru Ucraina și de o competiție a discursurilor pe care von der Leyen și Vance au derulat-o în cadrul summitului de acțiune privind inteligența artificială, găzduit luni și marți de președintele Franței.

“Bine ați venit în Europa, domnule vicepreședinte Vance”, l-a întâmpinat von der Leyen, în vreme ce vicepreședintele american a subliniat că “ne pasă foarte mult de Europa”.

Potrivit unui comunicat publicat de Comisia European, von der Leyen și Vance “au reafirmat soliditatea relației UE-SUA și rolul său vital în peisajul geopolitic actual”.

Întâlnirea a fost prima întâlnire între înalți oficiali ai UE și ai SUA după alegerea lui Donald Trump, care a anunțat cu o zi în urmă tarife de 25 % pentru oțel și aluminiu pentru restul lumii.

Ursula von der Leyen l-a catalogat pe Vance drept un “aliat”, la doar câteva ore după ce a promis că Bruxelles-ul va riposta la tarifele vamale ale lui Trump.

Welcome to Europe @VP Vance

Thank you for a good discussion on our shared challenges as allies.

From security and stability to the great promise of technology and the critical challenge of non-market overcapacity.

Looking forward to continued cooperation with @POTUS and you.… pic.twitter.com/qHNeF3Q9X4

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 11, 2025