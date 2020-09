Negociatorii-șefi ai UE și Regatului Unit, întâlnire la Bruxelles în încercarea de a evita întreruperea discuțiilor referitoare la relația post-Brexit

Fostul vicepreședinte al Statelor Unite, Joe Biden, candidatul Partidului Democrat în cursa pentru fotoliul de la Casa Albă, a avertizat joi Regatul Unit că nu va exista un acord comercial între Londra și Washington dacă Marea Britanie încalcă acordul de pace din Irlanda de Nord, potrivit Reuters, citat de Agerpres.

”Nu putem permite ca Acordul din Vinerea Mare, care a adus pacea în Irlanda de Nord, să devină o victimă a Brexit-ului. Orice acord comercial între SUA şi Regatul Unit trebuie să depindă de respectarea Acordului şi să evite revenirea la o frontieră dură. Punct.”, a scris Biden într-un mesaj pe Twitter,

We can’t allow the Good Friday Agreement that brought peace to Northern Ireland to become a casualty of Brexit.

Any trade deal between the U.S. and U.K. must be contingent upon respect for the Agreement and preventing the return of a hard border. Period. https://t.co/Ecu9jPrcHL

— Joe Biden (@JoeBiden) September 16, 2020