Negociatorul-șef al PE, Siegfried Mureșan, despre viitorul CFM: Coeziunea și agricultura trebuie să aibă finanțări separate. Ce urmează după votul din Comisia pentru Bugete

Deputatul european Siegfried Mureșan, negociator-șef al Parlamentului European pentru viitorul buget multianual al Uniunii Europene, a susținut astăzi, 14 aprilie, o conferință cu presa internațională, înaintea votului din Comisia pentru Bugete din Parlamentul European de mâine privind viitorul buget pe termen lung al Uniunii Europene.

Potrivit eurodeputatului, banii pentru fermieri și pentru dezvoltarea regiunilor rămân o prioritate: „Asta înseamnă sprijin direct pentru agricultură și investiții în drumuri, spitale și școli. Coeziunea și agricultura trebuie finanțate cel puțin la nivelul actual și să aibă finanțări separate. În felul acesta, oferim siguranță și predictibilitate fermierilor și regiunilor din România și din întreaga Uniune Europeană. Sunt priorități de top. Nu le amestecăm și nu le reducem, cum a propus inițial Comisia. Din aceste două politici vin majoritatea fondurilor europene care ajung în România și trebuie să rămână separate, pentru claritate și predictibilitate. Nu schimbăm regulile în timpul jocului: fermierii și autoritățile locale trebuie să știe din timp pe ce bani se pot baza.

De asemenea, Parlamentul European propune un buget mai mare, cu aproximativ 10% peste varianta Comisiei: „Mai mulți bani ajung la oameni, nu se duc pentru plata datoriilor”, a mai adăugat Siegfried Mureșan.

În propunerea sa, Parlamentul European pledează pentru o finanțare adecvată a noilor priorități (apărarea și întărirea economiei): „În fața tuturor provocărilor pe plan global, aceste priorități ne fac mai puternici și mai uniți.”

Totodată, Siegfried Mureșan anunță că Legislativul European susține creșterea investițiilor în cercetare și educație, dar și continuarea finanțării pentru proiecte sociale: „Mai mulți bani pentru Erasmus, cercetare și infrastructură. Sprijin pentru locuri de muncă, formare și categorii vulnerabile.”

După vot, acest raport va deveni mandatul Parlamentului European de negociere cu Comisia Europeană și guvernele statelor membre pe adoptarea viitorului buget.

Proiectul de raport referitor la propunerea de regulament al Consiliului de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2028-2034 este coordonat de doi coraportori: Siegfried Mureșan și Carla Tavares.