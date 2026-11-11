Negocieri de pace: Emisarii americani Jared Kushner și Steve Witkoff vor pleca joi la Moscova pentru noi discuții cu Putin, apoi se vor întâlni la Dublin cu Zelenski

Emisarii americani Jared Kushner și Steve Witkoff vor pleca joi la Moscova pentru noi discuții cu președintele rus Vladimir Putin, apoi se vor întâlni la Dublin cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, a anunțat Kushner după ce s-a încheiat miercuri la Abu Dhabi o nouă rundă de negocieri de pace între Ucraina și Rusia mediate de SUA, relatează presa internațională și Agerpres.

„Steve și cu mine vom pleca mâine la Moscova pentru a ne întâlni cu președintele Putin, astfel încât să facem bilanțul a ceea ce s-a discutat astăzi și să încercăm să facem progrese”, a spus Jared Kushner la o conferință de presă.

„Apoi, vom merge la Dublin pentru a ne întâlni cu președintele Zelenski, pentru a discuta cu el și a aprofunda unele dintre ideile pe care le-am avansat”, a adăugat emisarul american.

La rândul său, David Arahamia, liderul grupului parlamentar al partidului Slujitorul Poporului, formațiunea președintelui Volodimir Zelenski, a declarat că negocierile de pace de la Abu Dhabi au creat un „impuls favorabil”, care ar putea duce la găsirea unei soluții până la sfârșitul anului.

Însă, contrar abordării Rusiei, oficialul ucrainean a apreciat că discuțiile ar trebui să fie multilaterale, nu trilaterale, adică să participe direct și europenii la tratative.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că țările europene care sprijină Ucraina ar trebui să decidă rapid cine le va reprezenta la negocierile de pace.Aceasta înseamnă că, în mod ideal, o singură persoană ar trebui să dețină un mandat din partea UE și a altor țări din afara UE care au susținut Ucraina, precum Regatul Unit și Norvegia, deoarece „unitatea” este importantă, a sugerat el.