Negocierile de pace privind Ucraina au ajuns într-un „impas”, afirmă președintele finlandez: „Marea problemă este că Rusia nu vrea pacea”

Președintele finlandez Alexander Stubb, care are legături strânse atât cu președintele american Donald Trump, cât și cu liderul ucrainean Volodimir Zelenski, se teme că negocierile de pace privind Ucraina, conduse de SUA, au ajuns într-un impas, a declarat el într-un interviu publicat joi, relatează AFP, potrivit Agerpres.

„Acest lucru ar putea fi cauzat de războiul din Iran, care deturnează considerabil atenția de la războiul din Ucraina. Dar se poate de asemenea ca negocierile să fie într-un punct mort pentru că ele au ajuns într-un impas și nu mai progresează”, a declarat Stubb într-un interviu acordat cotidianului norvegian VG.

„Cred că negociatorii americani au făcut tot ce puteau și că totul se reduce la o singură chestiune: Donețk și teritoriile. Însă marea problemă este că eu nu cred că Rusia vrea pacea”, a adăugat el.

Și alți actori diplomatici au semnalat deja recent impasul în convorbirile dintre Moscova și Kiev, desfășurate sub egida SUA, notează AFP.

Ucraina a trimis o delegație în SUA weekendul trecut în scopul relansării procesului de negociere, dar această inițiativă nu a dus la niciun rezultat imediat.

„Din nefericire, nu există încă progrese reale. Rusia nu vrea să se angajeze pe calea păcii”, a declarat Zelenski marți, după ce s-a întâlnit cu echipa sa de negociere revenită de la discuții.

În acest context, marcat de blocajul negocierilor, Volodimir Zelenski a anunțat că Ucraina își intensifică demersurile diplomatice către statele din Orientul Mijlociu și din Golful Persic, în căutarea de sprijin financiar și militar, în condițiile în care o parte din susținerea europeană este blocată de opoziția Ungariei.

Într-un discurs adresat miercuri seara națiunii, Zelenski a subliniat că echipa diplomatică ucraineană lucrează activ pentru a dezvolta parteneriate cu state interesate de experiența Ucrainei în războiul modern, în special în domeniul dronelor.