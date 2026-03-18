Negocierile pentru un acord de liber schimb între UE și Australia au intrat în etapa finală. Ursula von der Leyen va efectua o vizită în Australia între 23-25 martie pentru a parafa înțelegerea 

Comisia Europeană are în vedere un nou acord în cadrul eforturilor sale de diversificare a relațiilor comerciale, președinta Ursula von der Leyen urmând să efectueze o vizită în Australia în perioada 23-25 martie pentru a încheia un acord mult așteptat.

Comisia Europeană a anunțat miercuri că președinta Ursula von der Leyen se va deplasa în Australia săptămâna viitoare, în contextul în care negociatorii de la Bruxelles și Canberra intră în etapa finală a discuțiilor privind un acord de liber schimb obținut cu mare efort, potrivit Euronews și Politico Europe.

Agricultura a reprezentat un punct de conflict major între cele două părți. Discuțiile s-au întrerupt în 2023, după ce Canberra a acuzat Bruxelles-ul că nu a oferit un acces suficient pe piață pentru exporturile sale de carne. Însă tensiunile comerciale globale tot mai intense au relansat negocierile anul trecut, după ce SUA au impus tarife vamale drastice asupra partenerilor din întreaga lume.

Von der Leyen va vizita Sydney și Canberra în perioada 23-25 martie „pentru a consolida legăturile UE cu un partener de încredere, care împărtășește aceeași viziune, în regiunea Indo-Pacific, de importanță strategică vitală”, arată un comunicat al Comisiei Europene.

Carnea vs. mineralele

De la schimbarea de orientare comercială a Washingtonului, UE s-a grăbit să-și diversifice partenerii, Comisia menționând că 83 % din comerțul UE se desfășoară cu țări din afara Statelor Unite.

În ianuarie a fost încheiat un important acord de liber schimb cu India, menit să aprofundeze atât legăturile economice, cât și cele strategice.

Un acord cu Australia ar avea, de asemenea, o importanță geopolitică într-o regiune în care rivalitatea cu China se intensifică.

„Ne aflăm în etapa finală a încheierii unui nou acord de liber schimb între UE și Australia”, a scris von der Leyen într-o scrisoare trimisă luni liderilor UE înaintea summitului Consiliului European, adăugând că acesta va „consolida prezența Europei într-una dintre cele mai dinamice regiuni economice din lume”.

Negocierile au eșuat în 2023, când UE a oferit cote de 30.000 de tone pentru carnea de vită, sub nivelul cerut de Canberra, care era de 40.000 de tone.

În urma încheierii controversate a acordului comercial cu Mercosur, Comisia a rămas prudentă în ceea ce privește agricultura. Cu toate acestea, un oficial al UE a declarat că Uniunea ar putea să-și deschidă și mai mult piața pentru carnea australiană în schimbul unui acces mai bun la materii prime esențiale.

În scrisoarea sa, von der Leyen a afirmat că „eliminarea barierelor comerciale” ar facilita accesul „la materii prime esențiale – precum litiu, cobalt, elemente din pământuri rare și hidrogen” din Australia.

Cu toate acestea, nu se preconizează ca Kaja Kallas, Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politică de securitate, care ar urma să semneze acordul de apărare, cunoscut sub denumirea de Parteneriatul pentru securitate și apărare, să participe la această vizită.

Acest acord ar urma să vină în continuarea unor parteneriate similare semnate cu Regatul Unit, Canada și, cel mai recent, cu India.

Acordul comercial ar marca o altă victorie pentru UE, după acordurile încheiate în ultimele luni cu India, Mercosur, Elveția și Indonezia.