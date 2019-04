Nerespectarea statului de drept în Polonia, taxată din nou de Comisia Europeană printr-o procedură de infringement: Regimul disciplinar aplicat judecătorilor îi plasează sub controlul politic al ministrului justiției și al președintelui țării

Astăzi, Comisia Europeană a lansat o procedură de infringement împotriva Poloniei prin trimiterea unei scrisori de notificare oficială către aceasta cu privire la noul regim disciplinar pentru judecători care subminează independența judiciară a magistraților polonezi, potrivit unui comunicat al instituției. Conform normelor UE, guvernul de la Varșovia are la dispoziție 2 luni pentru a răspunde.

Potrivit evaluării Comisiei, noul regim disciplinar subminează independența judiciară a judecătorilor polonezi prin faptul că nu oferă garanțiile necesare pentru a-i proteja de controlul politic, conform cerințelor Curții de Justiție a Uniunii Europene.

În primul rând, Comisia este de părere că Polonia nu și-a îndeplinit obligațiile care îi revin în temeiul articolului 19 alineatul (1) din Tratatul privind Uniunea Europeană în legătură cu articolul 47 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, care consacră dreptul la o o cale de atac eficientă în fața unei instanțe independente și imparțiale.

Legea poloneză permite judecătorilor de rang ordinar să fie supuși investigațiilor disciplinare și, în cele din urmă, sancțiunilor, pe fondul conținutului deciziilor lor judiciare. De asemenea, noul regim disciplinar nu garantează independența și imparțialitatea Camerei Disciplinare a Curții Supreme, care examinează deciziile luate în cadrul procedurilor disciplinare împotriva judecătorilor. Această cameră disciplinară este compusă exclusiv din noii judecători selectați de Consiliul Național al Judiciarului al cărui membri-judecători sunt numit în prezent de parlamentul polonez (Sejm).

În plus, noul regim disciplinar nu garantează că o instanță ,,stabilită prin lege” va decide în primă instanță pentru procedurile disciplinare împotriva judecătorilor de rang ordinar, deoarece împuternicește președintele camerei disciplinare să determine, ad-hoc și cu o discreție aproape nelimitată, instanța disciplinară de primă instanță care să audieze un caz dat. În plus, noul regim disciplinar pentru judecători restricționează drepturile procedurale ale inculpaților sub procedurile disciplinare. Noul regim nu mai garantează soluționarea cazurilor într-un timp rezonabil, permițând ministrului justiției și președintelui Republicii să mențină acuzațiile în permanență la adresa judecătorilor prin ofițerii disciplinari desemnați de aceștia. De asemenea, noul regim afectează dreptul judecătorilor la apărare.

În cele din urmă, Comisia consideră că Polonia nu și-a îndeplinit obligațiile care îi revin în temeiul articolului 267 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), care consacră dreptul instanțelor de a solicita Curții Europene de Justiție verdicte preliminare. După cum arată evoluțiile din Polonia, noul regim disciplinar permite judecătorilor să facă obiectul unor proceduri disciplinare în baza conținutului deciziilor lor judiciare. Aceasta include deciziile de a adresa întrebări Curții de Justiție. Întrucât judecătorii nu sunt protejați de expunerea la sancțiuni disciplinare pentru exercitarea acestui drept, consacrat prin articolul 267 din TFUE, noul regim creează un efect de descurajare privind recurgerea la acest mecanism. Funcționarea mecanismului de referință preliminară – care este coloana vertebrală a ordinii juridice a Uniunii – acordă instanțelor naționale libertatea să adreseze Curții Europene de Justiție orice întrebare preliminară pe care o consideră necesară în orice etapă a procedurii.

Guvernul polonez are acum 2 luni pentru a răspunde la scrisoarea de comunicare oficială.

Background

Statul de drept este una dintre valorile comune pe care Uniunea Europeană este fondată, fiind îmbrățișată de toate statele membre. Aceasta este consacrată ca atare în articolul 2 din Tratatul privind Uniunea Europeană. De asemenea, este esențial pentru funcționarea UE în ansamblul său, de exemplu în ceea ce privește piața internă, cooperarea în domeniul justiției și afacerilor interne și asigurarea faptului că judecătorii naționali, care sunt, de asemenea, ,,judecători UE”, își pot îndeplini rolul în aplicarea legislației UE și pot interacționa în mod corespunzător cu CJUE în contextul procedurilor preliminare. Comisia Europeană, împreună cu alte instituții și statele membre, răspunde, în temeiul tratatelor, de garantarea statului de drept ca valoare fundamentală a Uniunii noastre și de asigurarea respectării dreptului, valorilor și principiilor UE.

Evenimentele din Polonia au determinat Comisia Europeană să deschidă un dialog cu guvernul polonez în ianuarie 2016, în cadrul Cadrului dialogului privind statul de drept. Procesul se bazează pe un dialog continuu între Comisie și statul membru în cauză. Comisia informează periodic Parlamentul European și Consiliul.

Din cauza lipsei progreselor în cadrul dialogului privind statul de drept, la 20 decembrie 2017, Comisia a declanșat pentru prima dată procedura prevăzută la articolul 7 alineatul (1) și a prezentat o propunere motivată privind o decizie a Consiliului pentru constatarea riscului clar a unei încălcări grave a statului de drept în Polonia. Ulterior, la 29 iulie 2017, Comisia a inițiat proceduri privind încălcarea dreptului UE cu privire la legea poloneză privind instanțele de drept comun, din cauza prevederilor Legii privind pensionarea și impactul acestora asupra independenței sistemului judiciar. Astfel, Comisia a sesizat Curtea de Justiție a UE, la 20 decembrie 2017.

De-a lungul ultimului an și jumătate, au existat deja mai multe dezbateri (26 mai și 16 octombrie) și trei audieri privind statul de drept în Polonia între statele membre, în cadrul Consiliului Afaceri Generale (26 iunie, 18 septembrie și 11 decembrie 2018). În urma acestora, la 2 iulie 2018, Comisia a inițiat o procedură de infringement care viza legea poloneză privind Curtea Supremă, din cauza dispozițiilor legale privind vârsta de pensionare a judecătorilor și impactul acestora asupra independenței Curții.Supreme. Comisia a introdus o acțiune în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene la 24 septembrie 2018. La 17 decembrie 2018, Curtea de Justiție a emis o ordonanță de impunere a unor măsuri provizorii pentru a pune capăt aplicării noii legislații poloneze asupra Curții Supreme.