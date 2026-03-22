Netanyahu avertizează că Iranul poate lovi „adânc în Europa” și cere liderilor lumii să se alăture operațiunii militare a Israelului și SUA

Alexandra Loy
Alexandra Loy
Premierul israelian Benjamin Netanyahu a făcut apel la liderii internaționali să se alăture operațiunii militare desfășurate de SUA și Israel împotriva Iranului, după un atac cu rachete lansat de Teheran asupra orașului Arad, în sudul Israelului, relatează CNN.

Aflat în vizită în zona afectată, Netanyahu a acuzat Iranul că vizează în mod deliberat civili și a avertizat asupra riscurilor extinderii conflictului dincolo de regiune.

„În ultimele 48 de ore, Iranul a vizat o zonă civilă. Fac asta ca armă de ucidere în masă. Din fericire, nu a murit nimeni, dar asta se datorează norocului, nu intenției lor. Intenția lor este să ucidă civili”, a declarat premierul israelian.

Atacul de sâmbătă asupra orașului Arad a rănit cel puțin 84 de persoane, dintre care 10 grav, potrivit serviciilor de urgență israeliene, care au declarat un incident cu victime multiple. În paralel, orașul Dimona, care găzduiește principala instalație nucleară a Israelului, a fost vizat într-un atac separat cu rachete balistice.

Netanyahu a susținut că Iranul reprezintă o amenințare globală, nu doar regională: „Dacă vreți o dovadă că Iranul pune în pericol întreaga lume, ultimele 48 de ore au demonstrat acest lucru”, a subliniat liderul israelian.

El a avertizat că Teheranul are capacitatea de a lovi ținte din Europa și că acțiunile sale vizează destabilizarea securității internaționale: „Au capacitatea de a lovi adânc în Europa. Ei îi au pe toți în vizor”, a mai spus liderul israelian.

De asemenea, premierul israelian a acuzat Iranul că afectează rutele energetice globale, blocând „o rută maritimă internațională, o rută energetică”, și că „încearcă să șantajeze întreaga lume.”

În acest context, Netanyahu a cerut o implicare mai largă a comunității internaționale: „Este momentul ca liderii celorlalte țări să se alăture. Mă bucur să văd că unii se îndreaptă în această direcție, dar este nevoie de mai mult”, a punctat el.

În ceea ce privește răspunsul Israelului, acesta a precizat că acțiunile vor continua ferm, dar fără a viza civili: „Răspundem cu mare forță, dar nu împotriva civililor”, a mai declarat Benjamin Netanyahu.

Eugen Tomac pledează pentru întărirea constantă a relației transatlantice: Alianța Europa-SUA, singura capabilă să garanteze stabilitatea în fața tuturor amenințărilor
Alexandra Loy este redactor și specialistă în afaceri europene. Deține un doctorat în domeniul științe politice, dobândit în anul 2018, cu tema analizării impactului președinției României la Consiliul Uniunii Europene asupra sistemului național de coordonare a afacerilor europene. Alexandra este membru al comunității academice din cadrul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative.

