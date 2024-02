Netanyahu consideră recunoașterea unui stat palestinian o „recompensă pentru terorism”

Președinta Republicii Moldova Maia Sandu a avut joi o întâlnire cu Ylva Johansson, comisarul european pentru afaceri interne, aceasta din urmă fiind însoțită de o delegație de oficiali europeni.

Potrivit unui comunicat al Administrației Prezidențiale de la Chișinău, oficialii au discutat despre parcursul european al Republicii Moldova, provocările actuale de securitate și migrație cu care se confruntă țara noastră dar și despre riscurile la adresa securității statului.

”Uniunea Europeană este pe deplin solidară cu Republica Moldova. Suntem uniți împotriva amenințării la adresa securității din partea Rusiei”, a scris Johansson într-un mesaj publicat pe platforma X, fostă Twitter, lăudând-o pe Maia Sandu, despre care a spus că sub conducerea sa, Republica Moldova ”face progrese semnificative și impresionante în lupta împotriva corupției”.

The EU stands in full solidarity with Moldova.

Thank you President @sandumaiamd for the productive exchange today.

We are united against the security threat from Russia.

Under your leadership, Moldova is making significant & impressive progress in the fight against corruption. pic.twitter.com/RUSWCg52gr

— Ylva Johansson (@YlvaJohansson) February 15, 2024