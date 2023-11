Netanyahu îi răspunde tranșant lui Trudeau, după ce premierul Canadei a criticat Israelul din cauza victimelor civile din Gaza: „Hamas este cel care ar trebui să fie tras la răspundere”

Într-un răspuns tranșant la remarcile premierului canadian Justin Trudeau privind „uciderea de femei, copii și bebeluși” în Gaza, omologul său israelian Benjamin Netanyahu a declarat că Hamas, și nu Israelul, este cel care ar trebui să fie tras la răspundere, informează dpa, preluat de Agerpres.

Referindu-se la atacurile din 7 octombrie, soldate cu 1.200 de morți în Israel, premierul Netanyahu a postat pe X: „Nu Israelul este cel care vizează în mod deliberat civili, ci Hamas, care a decapitat, a ars și a masacrat civili în cele mai mari orori comise asupra evreilor de la Holocaust încoace”.

— Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) November 15, 2023