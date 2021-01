New Strategy Center a organizat o dezbatere privind politica de securitate a administrației Joe Biden și relevanța strategică a Mării Negre

New Strategy Center a organizat joi, 21 ianuarie, dezbaterea online cu titlul ”An Assessment of the US Security Policy Under the President Joe Biden Administration”, informează think tank-ul într-o postare pe Facebook.

Mandatul noului președinte american, Joe Biden, este așteptat cu interes și multă speranță de aliații europeni, urmând a se vedea abordările diferite față de administrația precedentă. Noul cabinet are sarcina de asigura revenirea SUA pe scena internațională cu o preocupare deosebită pentru consolidarea formatelor multilaterale de cooperare, reafirmarea angajamentului pentru respectarea drepturilor omului și promovarea valorilor democratice, dovedind predictibilitate și continuitate în decizii.

În cadrul evenimentului, speakerii au dezbătut viitorul relației SUA-China, poziționarea SUA față de Federația Rusă, consolidarea relației cu UE și resetarea relației transatlantice, relevanța strategică a Mării Negre, Balcanilor și Mediteranei de Est pentru interesele de securitate ale SUA.

Dezbaterea a fost moderată de gen. maior (Ret.) Leonardo Dinu, Membru al Consiliului Științific al New Strategy Center, iar speakeri au fost Ian Brzezinski, fost adjunct al Asistentului Secretarului Apărării pentru Europa și Politici NATO, gen. lt. (Ret.) Ben Hodges, Pershing Chair for Strategic Studies, Center for European Policy Analysis (CEPA), fost comandant al Forțelor Terestre ale SUA în Europa și Dr. Harlan Ullman, Senior Advisor, Atlantic Council, SUA.

New Strategy Center este un think tank românesc specializat în politică externă, de apărare și securitate, o organizație non-partizană, non-guvernamentală.