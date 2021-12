New Strategy Center a organizat prima dezbatere din seria dedicată împlinirii a 30 de ani de la dispariția URSS, având în vedere impactul acestui eveniment în SUA

New Strategy Center organizează 5 dezbateri online în perioada 9-20 decembrie 2021, pentru a marca un moment cu un impact uriaș la nivel internațional, 30 de ani de la dispariția Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste (URSS). În seara zilei 25 decembrie 1991, liderul sovietic Mihail Gorbaciov demisiona din funcția de Președinte al URSS iar Uniunea Sovietică înceta să mai existe, la 69 de ani de la constituirea sa.

Cu această ocazie lua sfârșit competiția acerbă dintre SUA și URSS, dintre capitalism și comunism, încheindu-se astfel Războiului Rece, prin ieșirea de pe scena mondială a Uniunii Sovietice. Acest eveniment istoric a schimbat destinul statelor europene ce au aparținut lagărului comunist, astăzi acestea devenind parte a NATO și UE. Fostele republici sovietice au avut un destin diferit, de la state ce aparțin acum spațiului euro-atlantic, așa cum sunt statele baltice, la state care încă luptă să iasă de pe orbita de influență a Moscovei, uneori cu prețul unui conflict deschis, așa cum s-a întâmplat cu Georgia și Ucraina, până la state care sunt parte a sistemului de alianțe politico-militare ale Federației Ruse, precum Armenia, Kirghizia sau Tadjikistan. Impactul destrămării URSS continuă să fie resimțit și astăzi de țările din regiune.

Dezbaterile NSC vor aborda momentul istoric al destrămării URSS și efectele imediate și pe termen lung, evaluările și percepția din acel moment din Statele Unite, apoi din Europa de Vest, din state ale fostului Tratat de la Varșovia, apoi din Rusia. Ultimul panel va fi dedicat unei analize a modului în care spațiul post-sovietic a evoluat, fiind avute în vedere statele baltice, Republica Moldova și Armenia, state cu evoluții și parcurs istoric diferite.

Această serie se adresează nu doar mediului instituțional și academic, ci mai ales tinerilor preocupați de istorie, relații internaționale și politici de securitate. În acest fel, New Strategy Center își propune să contribuie la dezvoltarea culturii de securitate din România, ajutând liderii de peste 20 de ani ai țării noastre să înțeleagă efectele și consecințele unui moment cu adevărat istoric.

Cele cinci conferințe online vor avea un caracter public și vor fi transmise live de Calea Europeană, partener media al acestei serii de dezbateri, precum și pagina oficială de Facebook și pe site-ul New Strategy Center.

1. The Fall of the USSR and the End of the Bipolar World

În data de 9 decembrie 2021, între orele 16:00 – 17:30, va avea loc prima dezbatere din seria dedicată dispariției Uniunii Sovietice, avându-se în vedere impactul asupra SUA. Intitulată „The Fall of the USSR and the End of the Bipolar World”, această conferință va beneficia de expertiza unor reputați speakeri americani: Dr. Russell Berman, profesor la Stanford University, ambasadorul Victor Jackovich, primul ambasador al SUA in Bosnia si Herzegovina, si fost ambasador in Slovenia, și Dr. Phil Petersen, Președinte al Centre of New Generation Warfare, SUA. Moderator al evenimentului va fi Gl. mr. (Rez.) Leonardo Dinu, membru al Consiliului Științific al New Strategy Center.

2. 30 Years Since the Dissolution of the USSR. The Impact on Western Europe

A doua dezbatere din seria organizată de New Strategy Center va avea loc în data de 13 decembrie, între orele 16:00 – 17.30. Discuția va avea în vedere percepția Europei Occidentale asupra acestui eveniment istoric, participanți la această dezbatere fiind Dr. Christopher Coker, Director London School of Economics IDEAS, Marea Britanie, dl. Jean-Christophe Bas, fondator al think-tank-ului Global Compass, Franța, și Generalul (Rez.) Vincenzo Camporini, Scientific Advisor al Institului de Afaceri Internaționale – IAI, Italia. Moderator al discuției va fi Ambasadorul (Rez.) Gheorghe Magheru, membru al Consiliului Științific al New Strategy Center.

3. 30 Years Since the Dissolution of the USSR. The Consequences for Russia

Cum au trăit rușii disoluția URSS, ce speranțe și-au pus în evoluția propriului stat și cum s-a ajuns ca actualul lider rus de la Kremlin, Vladimir Putin, să considere că „dispariția URSS a fost cel mai mare cataclism geopolitic al secolului XX” vom afla de la Dr. Andrei Illarionov, un eminent economist rus, fost consilier pe probleme economice al președintelui Putin între 2000-2005., în prezent Senior Fellow în cadrul Center of Security Policy, Washington DC, SUA. Dezbaterea va avea loc în data de 15 decembrie, între orele 16:00 – 17:30, și va fi moderată de ambasadorul Sergiu Celac, Președintele de Onoare al New Strategy Center.

4. 30 Years Since the Dissolution of the USSR. The Impact on the Former States of the Communist Camp

În data de 17 decembrie, între orele 16:00 – 17:30, cea de-a patra dezbatere va evalua percepția din fostele statele comuniste ale Tratatului de la Varșovia asupra momentului dispariției Uniunii Sovietice. Cum vedeau românii, bulgarii sau polonezii evenimentele de la Moscova din 1991 vom afla dintr-o discuție moderată de Dr. Dan Dungaciu, membru al Consiliului Științific al New Strategy Center, care îi va avea alături pe. ambasadoarea Elena Poptodorova, vicepreședinte al Atlantic Club, Bulgaria, fost ambasador al Bulgariei în SUA, ambasadorul Sergiu Celac, Președintele de Onoare al NSC și primul ministru de externe al României de după căderea regimului comunist de la București, și Dr. Przemysław Żurawski vel Grajewski, consilier al ministrului Aafacerilor Externe din Polonia si membru al Consiliului Consultativ al Centrului pentru Studii Estice – OSW din Polonia.

5. 30 Years Since the Dissolution of the USSR. The Impact on the Post-Soviet Space

Ultima conferință din seria „30 Years Since the Dissolution of the USSR” va avea loc în 20 decembrie, între orele 16:00 – 17:30. Vom vedea cum au perceput oamenii din unele foste republicii sovietice momentul puciului de la Moscova din august 1991, ultimele încercări de salvare a Uniunii Sovietice de către Gorbaciov, dispariția URSS , dar și cum au evoluat, unele atât de diferit, fostele membre ale colosului sovietic. Despre ștergerea identității naționale în încercarea de a fonda un om nou sovietic și despre cum s-au răzbunat națiunile componente ale URSS, despre apariția conflictelor înghețate și încercările Moscovei de a-și menține sfera de influența cu orice preț vom afla de la dl. Raivo Vare, fost ministrul al Transporturilor si Comunicatiilor din Estonia in perioada 1990-1992, dl. Igor Munteanu, fost ambasador al Republicii Moldova în SUA, Dr. Alexander Iskandaryan, Director al Caucasus Institute, Armenia. Evenimentul va fi moderat de dl. George Scutaru, Director General al New Strategy Center.