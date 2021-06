New Strategy Center a organizat un curs pentru a promova importanța dialogului între instituțiile publice și expertiza non-guvernamentală

Think tank-ul New Strategy Center, având parteneri Comisia pentru Sănătate şi Familie din Camera Deputaților și Comisia pentru Sănătate Publică din Senat, a organizat în perioada mai-iunie 2021 un curs dedicat noilor parlamentari și consilierilor din comisiile menționate, potrivit unui comunicat.

Având în vedere faptul că impactul pandemiei de COVID-19 a fost semnificativ nu doar asupra sistemului sanitar, ci a afectat societatea în ansamblu, New Strategy Center constată că sănătatea reprezintă o componentă vitală a securității naționale.

Acest curs inițiat de New Strategy Center se înscrie într-un demers amplu de a promova importanța dialogului între instituțiile publice și expertiza non-guvernamentală. Prin acest proiect, New Strategy Center și-a propus să contribuie la consolidarea culturii de securitate și la creșterea expertizei la nivelul comisiilor parlamentare de specialitate, pentru o mai bună fundamentare a deciziilor cu incidență în domeniul securității naționale, în care sănătatea are un aport esențial.