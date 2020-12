New Strategy Center lansează cartea “Post-Pandemic World. Perspectives on Foreign and Security Policy” (LIVE 17 decembrie ora 16:00)

Think tank-ul românesc New Strategy Center, alături de London School of Economics IDEAS (LSE IDEAS) și Institutul Norvegian de Afaceri Internaționale (NUPI) organizează în data de 10 decembrie conferința ”NATO Facing Challenges From the Arctic to the Black Sea Region”, dedicată provocărilor la adresa NATO în regiunea Arcticii și cea a Mării Negre.

Conferința va fi transmisă LIVE pe www.caleaeuropeana.ro și pe pagina de Facebook Calea Europeană, joi, între orele 16:00 – 20:30.







“În zona arctică, schimbările climatice și extinderea apelor navigabile determină creșterea interesului economic și militar pentru această regiune, în ultimii ani Rusia întărindu-și prezența. În regiunea Mării Negre, unde conflictele înghețate contribuie la instabilitatea acestui spațiu, Rusia continuă procesul de militarizare, proiectându-și de aici forța militară spre Orientul Mijlociu și Nordul Africii”, motivează organizatorii importanța acestei dezbateri.

New Strategy Center și Institutul Norvegian de Relații Internaționale (NUPI) sunt parteneri în cadrul proiectului FLANKS – “Enhance knowledge of Russia’s behaviour in the Kola Peninsula and Arctic region, as well as in the Crimean Peninsula and the Black Sea region – and to compare in terms of similarities and differences”, finanțat prin Fondul pentru Relații Bilaterale SEE&NO 2014-2021.

New Strategy Center este un think tank românesc cu o vastă activitate în domeniul securității și relațiilor internaționale, o organizație non-partizană, non-guvernamentală.

New Strategy Center iși concentrează activitatea pe trei direcții principale: furnizarea de analize de specialitate pentru factorii de decizie; desfășurarea unor dezbateri periodice, atât în regim Chatham House, cât și publice, pe teme de interes pentru securitatea națională a României; extinderea activității externe prin încheierea de parteneriate cu instituții sau organizații similare din Europa și SUA, în vederea elaborării de documente de politici și organizării de conferințe internaționale. Regiunea extinsă a Mării Negre și zona Balcanilor sunt domenii de interes prioritar pentru New Strategy Center.