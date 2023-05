New Strategy Center organizează a șaptea ediție a “Black Sea and Balkans Security Forum”, eveniment dedicat provocărilor de securitate din regiunea Mării Negre și a Balcanilor

Caravana politicii regionale și de promovare a coeziunii europene, organizată de Primăria Municipiului Alba Iulia, în parteneriat cu UEFISCDI, a ajuns joi la final. La Muzeul Principia din Alba Iulia, capitala istorică a Marii Uniri și orașul-gazdă al semnării Acordului de Parteneriat dintre Guvernul României și Comisia Europeană pentru perioada de finanțare 2021-2027, reprezentanții autorităților locale și regionale, autorității de management, mediului de afaceri, de consultanță, universitar și cetățenii au intrat în dialog despre beneficiile pe care le-au adus fondurile europene și oportunitățile noii politici de coeziune care însumează o anvelopă financiară de 46 de miliarde de euro pentru România.

Finanțat de Uniunea Europeană, proiectul GROW creat de Primăria Municipiului Alba Iulia și implementat alături de UEFISCDI și CaleaEuropeană.ro, a presupus organizarea a patru dezbateri tematice pe parcursul unei săptămâni în patru locuri de succes privind impactul fondurilor europene asupra României – Alba Iulia, Ciugud, Sibiu și Brașov. Proiectul are în vedere încurajarea participării civice în probleme legate de politica de coeziune, încurajarea participării cetățenilor la nivel regional și stimularea participării și implicării părților interesate în vederea comunicării în continuare a impactului politicii de coeziune și al investițiilor în România la nivel național.

În cadrul dezbaterii de la Alba Iulia, au luat cuvântul Emil Popescu, viceprimar al Municipiului Alba Iulia, Marilena Moga, Serviciul accesare si coordonare proiecte, Consiliul Județean Alba, Crina Dumitrescu, Director Direcția Programe, Primăria Alba Iulia, Tudor Udrea, șef serviciu, Serviciul de accesare POR și CM, ADR Centru, Ștefan Onica, director general Intellisys Engineering, și Tamas Attila, administrator ATTA Consulting.

Alba Iulia va acorda în continuare importanță maximă atragerii de fonduri europene: Nopți pierdute de echipele care lucrează la proiecte, dar câștigate de comunitate

“La nivelul municipiului Alba Iulia există o echipă puternică, robustă, structurată de mai mult timp. Am conștientizat importanța acestei echipe, iar în ultimii doi ani de zile am sporit numărul acestei echipe. Am dat și vom da în continuare importanță maximă atragerii de fonduri europene, pentru că suntem conștienți că doar prin intermediul acestor fonduri europene ne putem dezvolta ca și comunitate. Avem o echipă puternică în cadrul primăriei. Sunt oameni care au atras aproximativ 200 de milioane de euro în ultimii 15 ani, fie că vorbim de fonduri europene pentru mobilitate, parte socială, pentru restaurarea cetății. Sunt sume de bani care au fost atrase de oriunde s-a putut astfel încât orașul nostru să arate așa cum este în momentul de față. Avem în implementare mai multe proiecte de mobilitate. Sunt proiecte necesare și utile pentru viitorul orașului nostru. Sunt nopți pierdute de echipa care a lucrat la aceste proiecte, dar câștigate de către comunitate. Acesta este principalul ingredient, echipa”, a declarat viceprimarul Emil Popescu.

De la nivelul Consiliului Județean, Marilena Moga a precizat că autoritățile își propun să se mobilizeze la fel de bine și pentru noile finanțări pentru proiecte în domenii legate de infrastructură, management integrat al deșeurilor, resurse umane și capacitate administrativă.

“Perioadele de programare anterioare au însemnat un efort administrativ și financiar la nivel de județ care s-a ridicat la peste 118 milioane de euro în domenii diverse, infrastructură 43%, management integrat al deșeurilor, resurse umane, capacitate administrativă. Au fost greutăți, dar s-au făcut eforturi din partea celor care au depus aceste proiecte. Simplificarea ne ajută, dar trebuie îndeplinite acele condiții absolut necesare pentru ca proiectul să aibă succes. Să sperăm că ne vom mobiliza la fel de bine ca și în perioadele anterioare și să reușim să absolvim mai multe fonduri“, a spus aceasta.

Prin intermediul fondurilor UE, Primăria Alba Iulia a fost principalul angajator al orașului

Pe parcursul proiectelor de 200 de milioane de euro pe care Primăria Alba Iulia le-a implementat “cetățeanul a fost pus în centrul dezvoltării”, a subliniat și Crina Dumitrescu, director al Direcției de Programe din cadrul primăriei.

“Suntem printre puținele orașe din țară care înregistrăm creștere pozitivă și devenim atractivi și pentru alți potențiali locuitori, deoarece suntem flexibili și nu realizăm o dezvoltare necontrolată. Trebuie susținută dezvoltarea în orașe care se dezvoltă. Prin tot ceea ce noi investim aducem un anumit confort care poate conduce la dezvoltarea mediului de afaceri. Consultăm tot timpul mediul de afaceri și ne străduim să aducem facilități pentru mediul economic. O mobilitate crescută poate duce la dezvoltarea mediului de afaceri, iar anumite proiecte sociale pot conduce la dezvoltarea mediului de afaceri. Principalul angajator pe care l-a avut orașul în ultimele două perioade de finanțări europene a fost Primăria Municipiului Alba Iulia prin obiectivele de investiții pe care le-a avut. Proiectele de 200 de milioane de euro au fost implementate și de firme și societăți de construcții, iar prin acest efect multiplicator, am adus dezvoltare. Suntem un pivot în dezvoltarea economică a orașului. Fără aceste proiecte europene, această dezvoltare nu s-ar fi putut realiza“, a punctat aceasta.

Oportunități: 350 de milioane de euro pentru dezvoltare urbană

De la nivelul Agenției pentru Dezvoltare Regională Centru, Tudor Udrea a evidențiat pașii pe care ADR Centru i-a realizat și pe care îi va continua pentru ca solicitanții să poată accesa fonduri europene, evidențiind că domeniul dezvoltării urbane în toată regiunea Centru va dispune de fonduri de peste 350 de milioane de euro

“ADR Centru a fost organism intermediar în perioada exercițiilor financiare precedente, iar pentru perioada actuală, 2021-2027, am fost nominalizați ca autoritate de management. Am primit această provocare și a trebuit să pregătim propriul program regional la nivelul regiunii Centru. După semnarea acordului de parteneriat, am început acest proces de elaborare a ghidului solicitantului. Am publicat în consultare publică nouă ghiduri ale solicitantului dedicate administrației publice locale și mediului de afaceri. Reluăm cele nouă ghiduri care au fost puse în consultare publică pe structura ordonanței de simplificare a accesării fondurilor și sperăm că le vom publica în cursul lunii iunie, într-o nouă consultare publică. Activitățile eligibile și solicitanții eligibili nu au suferit modificări. Am avut consultări cu autoritățile publice locale și cu mediul privat cu prezentări țintite asupra a ceea ce poate fi finanțat prin programul regiunii centru și prin celelalte programe operaționale. Toată alocarea financiară pentru dezvoltare urbană pentru regiunea Centru depășește 350 de milioane de euro, reprezentând peste 30% din program. Este nevoie în continuare de investiții”, a spus Tudor Udrea, șef serviciu, Serviciul de accesare POR și CM, ADR Centru.

Tineri deveniți antreprenori în Alba Iulia cu ajutorul fondurilor UE

Membru al comunității de afaceri din oraș, tânărul antreprenor Ștefan Onica a descris impactul pe care l-a avut atragerea de fonduri UE în crearea propriei afaceri, recomandând tinerilor să aplice pentru fonduri europene.

“În 2018 am aplicat și am câștigat unul dintre cele zece proiecte din programul Start Up Urban, manageriat de echipa Primăriei Alba Iulia. Acei bani m-au ajutat să pun pe picioare un business în domeniul automatizării tehnologiilor inteligente. De la un singur proiect avem peste 50 de proiecte la nivel național în toate orașele importante. Acei bani m-au ajutat să mă pot desprinde din jobul din multinațională și să creez propriul business, să achiziționez echipamente. Aș recomanda tinerilor să aplice pentru aceste proiecte europene. Te ajută să dezvolți business-uri dacă ai idei foarte bune”, a punctat directorul general al Intellisys Engineering.

Potențiale efecte ale atragerii de fonduri UE de către companii: creșteri anuale de cel puțin 5% a cifrei de afaceri

Nu în ultimul, Tamas Attila, specialist în consultanță fonduri și proiecte europene, a prezentat un studiu propriu privind “corelația extrem de puternică” între accesarea banilor europeni și impactul asupra veniturilor, cheltuielilor și productivității muncii pentru firme, subliniind că pe baza acestui model va exista o tendință de creștere anuală a cifrei de afaceri de cel puțin 5%.

“Lucruri evoluează înspre bine, dar nu suficient de bine. Se resping proiecte pentru care criteriile de departajare sunt subiective. Toți trebuie să aibă șanse egale. Verificările post-proiecte în locul celor intermediare sau în timpul proiectului s-au demonstrat a fi un mecanism mult mai eficient decât al nostru. Am făcut un studiu și am căutat să văd dacă aceste sume au un impact măsurabil. Nu vorbim despre indicatorii de multiplicare sau de realizare, ci dacă în economie aceste sume nerambursabile pot fi constatate ca având efecte și influență. Am selectat trei programe, câteva apeluri de proiecte, mai ales din zona IMM-urilor. Am extras apoi din situațiile financiare indicatorii care pot avea legătură cu finanțările europene, legături între sumele nerambursabile și indicatori financiari precum active imobilizate, venituri, cheltuieli, număr de personal și productivitatea muncii. Am reușit să demonstrez matematic și econometric că există o legătură științific-demonstrată între variabila independentă, sumele atrase în orizontul 2014-2020, și variabilele independente, indicatorii financiari. Am găsit o corelație extrem de puternică între sumele atrase și venituri, cheltuieli, numărul mediu de personal și productivitatea muncii. Pe baza acestui model am reușit să estimăm că trend-ul legat de aceiași indicatori va exista o creștere de 4 miliarde de euro doar în regiunea Centru, rata anuală de creștere a cifrei de afaceri va fi de cel puțin 5%”, a detaliat acesta.

Dezbaterile au început luni, 8 mai, la Brașov, au continuat marți, 9 mai, la Sibiu, miercuri, 10 mai, la Ciugud și s-au încheiat joi, 11 mai, la Alba Iulia.

Desfășurate sub forma unei dezbateri de tip dialog local, evenimentele au avut ca vorbitori lideri locali și regionali, reprezentanți ai autorităților locale, regionale și naționale, reprezentanți ai mediului de afaceri și ai societății civile.

Cu o alocare de 1,4 miliarde de euro pentru perioada 2021-2027, regiunea Centru din România dispune de fonduri europene pentru mediul privat, instituții publice și ONG-uri pentru proiecte în domenii precum cercetare, dezvoltare, inovare, educație, competitivitate economică, digitalizare, finanțarea microîntreprinderilor și start-up-urilor, eficiență energetică, infrastructură verde, mobilitate urbană, regenerare urbană și turism cultural.