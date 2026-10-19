New Strategy Center organizează la București a treia ediție a conferinței privind reconstrucția Ucrainei și oportunitățile de investiții

Reconstrucția Ucrainei și rolul strategic al României în dezvoltarea infrastructurii, conectivității și investițiilor regionale se vor afla în centrul celei de-a treia ediții a conferinței internaționale „Rebuilding Ukraine: Security, Opportunities, Investment”, organizată de New Strategy Center, în parteneriat cu Camera de Comerț și Industrie a României, în perioada 22-23 octombrie, la București. Evenimentul va reuni oficiali, experți și reprezentanți ai mediului de afaceri din România, Ucraina și din străinătate pentru a identifica proiecte concrete și oportunități de cooperare economică în procesul de reconstrucție a țării vecine.

Ediția din acest an va pune accent pe transformarea nevoilor de reconstrucție în proiecte concrete și oportunități de investiții, precum și pe consolidarea cooperării dintre România și Ucraina. Printre principalele teme abordate se numără infrastructura strategică și conectivitatea, transporturile și logistica, securitatea și apărarea, energia, agricultura și dezvoltarea durabilă, finanțarea reconstrucției, comerțul și investițiile, precum și rolul comunităților locale și regionale.

“Reconstrucția Ucrainei înseamnă conectivitate, mai ales în triunghiul strategic România – Moldova – Ucraina. Un pod peste Dunăre, între Isaccea și Orlivka, un hub logistic care să aducă împreună porturile Galați, Brăila, Reni, Izmail, Giurgiulești, conectarea porturilor Gdansk și Constanța printr-o cale ferată care să treacă prin vestul Ucrainei sunt proiecte concrete promovate de New Strategy Center în cadrul acestei conferințe”, transmit organizatorii.

Un loc important în cadrul conferinței îl va ocupa dimensiunea regională și cooperarea transfrontalieră a reconstrucției, prin dezvoltarea cooperării dintre România și regiunile ucrainene. Participarea reprezentanților din Transcarpatia, Ivano-Frankivsk, Cernăuți, Vinița, Odesa, Herson și Kiev oferă cadrul pentru discutarea unor inițiative concrete și pentru dezvoltarea unor parteneriate între autorități locale, comunități și mediul de afaceri.

România are un rol strategic în procesul de reconstrucție a Ucrainei, mai ales în sudul acestei țări, zonă foarte afectată de război. Proximitatea față de Ucraina creează oportunități pentru dezvoltarea unor parteneriate între companii românești și ucrainene, precum și cu mari companii străine care văd România ca un pod spre diverse regiuni din Ucraina, pentru investiții în infrastructură, apărare, energie, agricultură, industrie și tehnologie. Consolidarea cooperării poate contribui atât la reconstrucția Ucrainei, cât și la dezvoltarea conectivității și rezilienței economice a întregii regiuni.