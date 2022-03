New Strategy Center organizează seria de evenimente ”War in Ukraine. Russian Aggression on the Doorstep of the Eastern Flank of NATO”, având ca temă agresiunea rusă împotriva Ucrainei, potrivit unui comunicat pe Facebook.

„Dorim să abordăm mai multe aspecte, de ordin economic, militar, politic, pentru a întelege mai bine efectele acestui război și modul în care acesta va influența securitatea întregului Flanc Estic al NATO și a Europei. La aceste evenimente vor participa speakeri cu o vastă expertiză în domeniile lor de activitate, atât din România, cât și din străinătate.”

Evenimentele vor fi transmise live pe pagina de Facebook a New Strategy Center și Calea Europeană, partenerul media din cadrul acestui proiect, joi, 17 martie, începând cu ora 16:00.

Prima dezbatere va avea loc joi, 17 martie, pe tema impactului economic al războiului: ”The Impact of the War in Ukraine on the Russian and the Global Economy. How is Russia Affected by Sanctions?”. Cu această ocazie, publicul va beneficia de participarea Dr. Andrei Illarionov, Senior Fellow, Center for Security Policy, Washington și fost consilier de politici economice al președintelui Federației Ruse, Vladimir Putin, între 2000-2005 și Dr. Antonia Colibășanu, Senior Associate Expert al New Strategy Center, Senior Geopolitical Analyst, Geopolitical Futures, SUA. Discuția va fi moderată de Alexandra Gătej, Membru al Consiliului Științific al New Strategy Center.

Într-un context de securitate marcat de multiple provocări de securitate și un mediu informațional în care sunt identificate numeroase elemente de dezinformare, New Strategy Center promovează importanța informării din surse sigure și promovează necesitatea formării unei culturi de securitate care să crească capacitatea de reziliență a societății noastre. Tocmai de aceea, NSC organizează această serie de dezbateri pentru a oferi o perspectivă profesionistă și coerentă asupra evoluțiilor din regiune.