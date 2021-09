New Strategy Center organizează vineri și sâmbătă, la București, cea de-a cincea ediție a Black Sea and Balkans Security Forum (LIVE pe CaleaEuropeană.ro)

New Strategy Center lansează joi, 2 septembrie, volumul „Al cincilea cavaler al Apocalipsei și noul M.A.D.”, scris de analistul american Dr. Harlan Ullman, informează un comunicat remis CaleaEuropeană.ro.

Fiind o analiză inovatoare a noii realități strategice cu care se confruntă în prezent Statele Unite și restul lumii democratice, cartea prezintă și o serie de posibile scenarii menite să incite momente de reflecție pentru posibile evoluții în viitor. Postfața este scrisă de Ministrul Apărării Naționale, domnul Nicolae Ciucă, care îl caracterizează pe Harlan Ullman drept “un prieten apropiat României, și un bun cunoscător al realităților din regiunea Mări Negre, fiind fascinante personalitatea și profunzimea sa intelectuală“.

Ediția în limba română apare la Editura Militară și este prima traducere a cărții Dr. Harlan Ullman, fiind publicată în România la inițiativa New Strategy Center, ca parte a demersurilor noastre de a contribui la creșterea culturii de securitate la nivel național și la o mai bună înțelegere a provocărilor cu care ne confruntăm în contextul dificil al pandemiei.

Evenimentul de lansare va avea loc joi, 2 septembrie, cu începere de la ora 19.00 și va fi transmis LIVE pe www.caleaeuropeana.ro și pe pagina de Facebook Calea Europeană.

Volumul pornește de la ideea că întreaga lume este în prezent amenințată de o nouă realitate strategică. Evoluțiile recente precum apariția coronavirusului, protestele împotriva inegalității rasiale, tulburările dinainte de investirea președintelui Joe Biden la începutul acestui an, atacurile cibernetice asupra guvernului american, sunt doar câteva indicii ale dezvoltării acestei noi realități. Printr-o analiză concisă și inovatoare a situației actuale, Dr. Harlan Ullman prezintă modul în care s-a dezvoltat cel de-al cincilea cavaler al Apocalipsei, înzestrat cu o nouă armă M.A.D.: Atacurile Perturbatoare Masive (Massive Attacks of Disruption). Dintre elementele perturbatoare, Dr. Ullman citează șapte în mod special: guvernarea eșuată sau neperformantă, schimbarea climatică, domeniul cibernetic, rețelele de socializare, terorismul, creșterea datoriilor și proliferarea dronelor. Toate aceste se întrepătrund și aprofundează diviziunile deja existente la nivelul societății. Prin analiza acestor elemente, “Al cincilea cavaler al Apocalipsei și noul M.A.D. „ propune o serie de scenarii, ce proiectează cititorul într-un viitor pe alocuri sumbru. Intenția nu este însă una de descurajare, ci dorește să îndemne cititorul la momente de reflecție și la o mai bună înțelegere a realității strategice actuale și a modului în care aceasta ar putea evolua. Făcând comparații cu evoluții din trecut – precum gestionarea gripei spaniole în perioada anilor 1918-1920 și pandemia de coronavirus din prezent sau rivalitățile dintre marile puteri din secolul anterior, asemănătoare competiției globale de putere din prezent – volumul dorește să sublinieze nevoia de a învăța din eșecurile sau reușitele din istorie, acestea putând servi drept un îndrumar de viitor.

Volumul este o lectură de mare relevanță pentru cititorii din România, potrivită nu numai pentru publicul de specialitate, ci și pentru cei care sunt interesați de evoluțiile din sfera relațiilor internaționale, din domeniul tehnologic sau de modul în care noile amenințări pot influența societatea și existența noastră. Postafața cărții este scridă de Ministrul Apărării Naționale, dl. Nicolae Ciucă, care subliniază că „[…] această carte merită a fi citită, iar anumite capitole chiar recitite, pentru a înțelege provocările de securitate cu care ne confruntăm și care își vor pune amprenta asupra aranjamentelor de securitate, a schimbării polilor de putere și a relațiilor internaționale în anii în care vor urma”.

Dr. Harlan K. Ullman este un inovator recunoscut pe plan internațional în domeniul strategiei. Absolvent al US Naval Academy, veteran al războiului din Vietnam, Dr. Ullman activează în prezent în cadrul Atlantic Council și este, de asemenea, președinte al unor grupuri private de consultanță în afaceri și administrație. Este principalul autor al doctrinei „șoc și groază” (shock and awe), care urmărește „să afecteze, să influențeze și să controleze” voința și percepția unui adversar. Totodată, Dr. Harlan Ullman este creatorul abordării bazate pe rațiune a strategiei (Brains Based Approach) și autorul a unsprezece cărți, printre care menționăm „Shock and Awe: Achieving Rapid Dominance”, „Finishing Business: Ten Steps to Defeat Global Terror”, „Anatomy of Failure: Why America Loses Every War It Starts”.